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Penulis: Sabik Aji Taufan
Senin, 16 November 2026 | 21.52 WIB

Berantas Vape Etomidate di Tempat Hiburan Malam, DPR: Pengunjung dan Pemilik Usaha Tidak Perlu Takut

Ilustrasi rokok elektrik atau vape. (Magnific) - Image

Ilustrasi rokok elektrik atau vape. (Magnific)

 
JawaPos.com - DPR RI mendukung langkah Polri bersama BNN dan TNI melakukan razia penyalahgunaan vape di tempat hiburan malam. Gerakan ini tidak perlu membuat takut pemilik tempat usaha dan pengunjung.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menanggapi kegiatan razia yang dilakukan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Minggu (15/11) malam. Dalam kegiatan ini dua orang perempuan berinsial BA, 24, dan SA,22, positif narkoba. Dari tangan keduanya disita vape berisi etomidate.

Sahroni mengatakan, razia seperti ini perlu didukung. Selama ini, tempat hiburan malam menjadi lokasi yang rawan dijadikan penyalahgunaan narkoba.

"Tempat-tempat seperti ini perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi dimanfaatkan sebagai jalur peredaran dan penyalahgunaan narkoba, khususnya vape etomidate itu," kat Sahroni kepada wartawan, Senin (16/11).

Dia menilai, pengunjung tempat hiburan malam tidak perlu ketakutan saat mendapati terjadi razia. Sebab, jika tidak mengkonsumsi narkoba, tidak akan menjadi perkara hukum.

"Pengunjung yang memang tidak menggunakan narkoba juga tidak perlu panik atau merasa terganggu, karena ini bagian dari upaya negara menjaga keselamatan masyarakat,” imbuhnya.

Selain itu, pemilik tempat hiburan malam perlu bersikap kooperatif kepada petugas. Proses pemeriksaan tidak boleh dipersulit atau dihalang-halangi.

“Pemilik bar dan klub malam juga harus kooperatif kalau ada pemeriksaan. Kalau usahanya bersih dan tidak memfasilitasi narkoba, tentu tidak perlu takut," jelasnya.

Sahroni mengingatkan kepada para pelaku usaha yang sengaja menutupi peredaran narkoba bisa diancam pidana. Bahkan usahanya bisa dicabut.

"Kalau terbukti sengaja membiarkan, memfasilitasi, atau bahkan terlibat dalam peredaran narkoba, itu baru persoalan serius. Pastinya akan ditindak tegas, termasuk penyegelan hingga pencabutan izin usaha sesuai ketentuan, bahkan pemiliknya bisa diproses pidana jika terbukti terlibat. Intinya tidak akan ada kompromi terhadap narkoba,” pungkasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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vape etomidatetempat hiburan malamdpr ri

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