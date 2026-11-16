Prabowo Punya Waktu hingga 19 November untuk Serahkan Dua Nama Calon Wapres ke MPR

JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu hingga 19 November 2026 untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman mengatakan, kedua nama yang diajukan nantinya akan melalui tahapan verifikasi sebelum ditetapkan melalui mekanisme pemilihan dalam sidang paripurna MPR.

“19 November ini, ya” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Menurut Habiburokhman, persiapan verifikasi terhadap calon wapres perlu dilakukan sejak sekarang. Terlebih, MPR hanya memiliki waktu 14 hari untuk menyelesaikan seluruh proses pemeriksaan persyaratan kedua kandidat.

Karena itu, ia mendorong MPR segera menjalin komunikasi dengan kementerian dan lembaga yang berwenang memeriksa kelengkapan dokumen para calon. Habiburokhman sendiri mengaku telah ditunjuk Partai Gerindra sebagai salah satu anggota tim verifikasi.

“Karena waktu verifikasi yang hanya 14 hari, maka kami, saya kebetulan ditunjuk oleh partai untuk menjadi anggota tim verifikasi, mengusulkan bahwa proses persiapannya dilakukan sejak saat-saat ini,” tegasnya.

Salah satu persyaratan yang menjadi perhatian utama adalah keabsahan ijazah calon wapres. Habiburokhman menilai, mekanisme pemeriksaan dokumen pendidikan harus dipersiapkan secara matang dengan melibatkan kementerian terkait agar tidak memunculkan persoalan di kemudian hari.

“Yang paling krusial kan ijazah. Misalnya kalau SMA itu kan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau misalnya nanti ada yang menyampaikan ijazah sarjana ke Kementerian Mendikbud, ke Prof Brian, itu harus disiapkan,” ucapnya.

Tidak hanya ijazah, tim verifikasi juga perlu menyiapkan pemeriksaan kesehatan serta kelengkapan administrasi dari lembaga peradilan. Persyaratan tersebut mencakup surat keterangan bebas narkoba, surat keterangan tidak dalam keadaan pailit, hingga dokumen yang menyatakan calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara lima tahun atau lebih.

Terkait pemeriksaan kesehatan, Ketua Komisi III DPR RI itu mengusulkan agar rumah sakit yang sebelumnya menjadi rujukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali disiapkan untuk melayani para kandidat. Dengan begitu, calon wapres bisa menjalani pemeriksaan lebih awal tanpa harus menunggu proses verifikasi resmi dimulai.

“Kami juga akan usulkan agar rumah-rumah sakit yang kemarin sudah ditunjuk KPU sekarang juga sudah membuka kepada para calon yang merasa mungkin sudah diinformasikan akan ditunjuk dan lain sebagainya, mempersiapkan diri,” jelasnya.

Lebih lanjut, Habiburokhman turut menyoroti proses pengurusan dokumen yang diterbitkan pengadilan. Menurut dia, tahapan administratif tersebut tidak bisa dianggap sederhana karena membutuhkan waktu tersendiri. Ia berkaca pada pengalamannya ketika mengurus dokumen persyaratan Prabowo pada Pilpres 2024.