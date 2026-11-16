Dasco Dinilai Layak jadi Wapres RI, Loyalitas kepada Prabowo jadi Pertimbangan

JawaPos.com - Peneliti geopolitik dan keamanan Ulta Levenia menyatakan dukungannya terhadap Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad untuk mengisi posisi Wakil Presiden (Wapres) RI menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai, Dasco merupakan figur yang tepat untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, pengalaman politik, kemampuan komunikasi, serta jaringan yang dimiliki Dasco dapat menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas politik nasional dan mengawal efektivitas pemerintahan.

Dia menyebut, Prabowo membutuhkan sosok wakil presiden yang tidak hanya menjalankan tugas konstitusional, tetapi juga mampu berperan sebagai Chief of Staff bagi Presiden. Peran tersebut mencakup membantu menerjemahkan arah kebijakan, memastikan implementasi program, melakukan pengawasan, hingga menjaga kesinambungan pemikiran dan kebijakan kepala negara.

"Beliau bergerak cepat dan masih dalam usia produktif, networking yang luas dalam politik domestik. Dan saya tidak melihat beliau punya ambisi 2029, dan loyalitas kepada Presiden ini lah yang dibutuhkan saat ini untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri," kata Ulta kepada wartawan, Senin (16/11).

Ulta menilai, loyalitas Dasco kepada Prabowo menjadi salah satu keunggulan yang dibutuhkan dalam pemerintahan saat ini. Selain itu, kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik dinilai dapat membantu Presiden menghadapi dinamika politik domestik.

Menurutnya, situasi politik nasional membutuhkan figur yang mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak. Dengan jaringan politik yang luas, Dasco dinilai berpeluang memainkan peran sebagai penghubung antara pemerintah, parlemen, dan elemen politik lainnya.

Kecepatan Dasco dalam merespons berbagai persoalan politik juga menjadi pertimbangan. Kemampuan tersebut dianggap penting untuk memastikan agenda pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan arah dan prioritas yang ditetapkan Presiden.

Mantan Deputi Bakom RI itu menegaskan, pemilihan wakil presiden tidak seharusnya hanya dilihat sebagai upaya mengisi kekosongan jabatan. Lebih dari itu, diperlukan figur yang bisa menjadi mitra strategis Presiden dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif.

Dari sisi perspektif geopolitik, Ulta juga menyoroti pentingnya peran wakil presiden dalam mendukung strategi politik luar negeri Indonesia.

Saat ini, Prabowo tengah aktif menjalankan politik luar negeri bebas aktif melalui berbagai agenda diplomasi, penguatan hubungan bilateral, hingga penjajakan kerja sama strategis dengan negara-negara lain.

Menurut Ulta, intensitas diplomasi tersebut perlu ditopang kondisi politik dalam negeri yang stabil. Dengan demikian, Presiden dapat lebih leluasa menjalankan agenda strategis Indonesia di tingkat internasional.

Dalam konteks itu, Dasco dinilai dapat membantu Prabowo mengelola konsolidasi politik domestik, memperkuat koordinasi pemerintahan, serta menjaga komunikasi dengan berbagai kekuatan politik nasional.

"Dengan demikian, Presiden Prabowo dapat lebih leluasa memusatkan perhatian pada agenda strategis Indonesia di tingkat global, sementara urusan konsolidasi politik domestik mendapatkan dukungan dari figur yang memahami dinamika parlemen dan peta kekuatan politik nasional," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana mencari sosok pengganti wakil presiden setelah merampungkan sejumlah agenda luar negeri. Salah satunya adalah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Shenzhen, Tiongkok.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11).

Hal ini setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo dan pimpinan MPR RI pada Kamis (12/11). Prabowo menyatakan menerima dan menghormati keputusan tersebut.

Keputusan Gibran mundur terjadi di tengah dinamika politik nasional, termasuk polemik dokumen pendidikan yang bersangkutan serta perkembangan proses politik di parlemen.

Sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR bertugas memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.