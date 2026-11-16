Gerindra Tegaskan Dasco Tak Pernah Minta Dukungan jadi Wapres Pengganti Gibran

JawaPos.com – Nama Wakil Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad semakin santer diperbincangkan sebagai salah satu kandidat pengganti Gibran Rakabuming Raka untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI.

Hal ini setelah sejumlah pengurus Partai Gerindra di tingkat daerah, mulai dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) hingga Dewan Pimpinan Daerah (DPD), menyuarakan dukungan agar Dasco dipercaya menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia.

Menanggapi menguatnya dukungan itu, Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menegaskan bahwa Dasco tidak pernah meminta kader partai untuk mengusung ataupun mendukung dirinya sebagai calon wakil presiden.

Bahkan, kata Sugiat, Dasco justru meminta agar para kader menghentikan penyampaian dukungan secara terbuka. Hal tersebut disampaikan Dasco melalui grup WhatsApp internal partai setelah namanya ramai diusulkan oleh sejumlah pengurus daerah.

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"Kemarin ketika misalnya banyak sekali suara-suara DPD provinsi dan DPC-DPC yang mengusulkan nama Bang Dasco, Bang Dasco sendiri di grup WA kami mengatakan bahwa dihentikan terkait pernyataan-pernyataan itu," kata Sugiat kepada wartawan, Senin (16/11).

Sugiat menegaskan, Gerindra menghormati sepenuhnya kewenangan konstitusional Presiden Prabowo dalam menentukan sosok yang akan diusulkan sebagai calon wakil presiden. Karena itu, partainya tidak ingin membatasi ruang Presiden dalam mempertimbangkan figur yang dinilai paling tepat.

"Kita hormati apa yang menjadi kewenangan konstitusional Pak Prabowo. Biarlah Pak Prabowo diberi ruang sebebas-bebasnya untuk katakanlah menilai siapa dua nama yang paling tepat," ujarnya.

Dia juga membantah bahwa gelombang dukungan terhadap Dasco merupakan gerakan yang dikoordinasikan oleh internal partai. Sugiat menyebut aspirasi tersebut muncul secara spontan dari masing-masing kader Gerindra di daerah.

Meski demikian, Sugiat menilai Dasco memiliki sejumlah kapasitas yang membuatnya pantas dipertimbangkan untuk mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia. Di antaranya adalah loyalitasnya kepada Prabowo serta kemampuannya membangun komunikasi dengan berbagai elemen politik maupun masyarakat sipil.

Di sisi lain, Sugiat menyampaikan bahwa Gerindra memiliki sejumlah harapan terhadap figur yang nantinya akan mendampingi Prabowo. Salah satu pertimbangannya adalah kemampuan wakil presiden menjaga soliditas koalisi pemerintahan sekaligus mendukung pelaksanaan agenda strategis Presiden.

"Kami berharap calon wakil presiden itu memiliki ideologi yang sama dengan Pak Prabowo Subianto," tegas Sugiat.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kesamaan pandangan ideologis menjadi penting agar wakil presiden dapat berjalan seiring dengan arah kebijakan dan komitmen politik yang selama ini diperjuangkan Prabowo.