Habiburokhman Ungkap Paripurna Pemilihan Wapres Berpotensi Mundur ke 9 Desember 2026

JawaPos.com – Agenda Rapat Paripurna (Rapur) MPR RI untuk memilih wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka berpeluang mengalami perubahan jadwal. Sidang yang semula direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026, kemungkinan diundur menjadi 9 Desember 2026.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, wacana perubahan jadwal tersebut akan dibahas dalam Rapat Gabungan (Ragab) MPR RI. Pembahasan dijadwalkan berlangsung setelah Rapat Pimpinan (Rapim) MPR RI pada Senin (16/11).

Menurut Habiburokhman, usulan pengunduran jadwal datang dari sejumlah fraksi di MPR. Mereka mengusulkan agar pelaksanaan rapat paripurna digeser satu pekan, yang semula terjadwal pada Rabu, 2 Desember, menjadi Rabu, 9 Desember 2026.

“Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya niatan sejumlah fraksi untuk mengubah hari sidang paripurna dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon, tanggal seminggu berikutnya, tanggal 9,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

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Dia menjelaskan, salah satu pertimbangan yang melatarbelakangi usulan tersebut adalah potensi benturan jadwal dengan berbagai kegiatan kedewanan. Sejumlah agenda DPR maupun DPD dinilai perlu diperhitungkan agar tidak berlangsung bersamaan dengan sidang paripurna MPR.

Kegiatan yang berpotensi berbenturan tersebut meliputi agenda rapat komisi hingga kunjungan kerja anggota dewan. Karena itu, penyesuaian jadwal dinilai perlu dipertimbangkan agar seluruh agenda kelembagaan dapat berjalan tanpa hambatan.

“Alasannya karena memang ada beberapa hal, misalnya tabrakan dengan jadwal-jadwal kedewanan, baik DPR maupun DPD, seperti jadwal di komisi maupun kunjungan kerja,” ucapnya.

Habiburokhman yang juga menjabat Ketua Fraksi Gerindra di MPR RI menyatakan, akan mengikuti rapat gabungan untuk membicarakan persiapan pengisian posisi wapres tersebut. Koordinasi dengan sejumlah lembaga terkait juga akan dilakukan guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai rencana.