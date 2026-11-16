Untung Rugi Politik Dasco jadi Cawapres Pendamping Prabowo

JawaPos.com - Nama Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad disuarakan para kader Partai Gerindra di berbagai daerah untuk menjadi salah satu calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Bila Prabowo benar-benar mengusulkan namanya dan Dasco melenggang ke kursi RI-2, ada potensi keuntungan maupun kerugian yang bisa didapatkan Prabowo maupun Partai Gerindra.

Nama Dasco makin menguat setelah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengklaim bahwa Partai politik koalisi Presiden Prabowo Subianto tidak mengusulkan nama cawapres pengganti Gibran.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menilai, menguatnya nama kader Gerindra untuk diusulkan sebagai wakil presiden memiliki keuntungan politik tersendiri bagi Prabowo.

Menurutnya, wapres dari internal Gerindra akan mempermudah koordinasi politik dan komunikasi pemerintahan karena memiliki kedekatan ideologis, organisatoris, serta pemahaman terhadap karakter kepemimpinan Prabowo.

"Kalau wakil presidennya berasal dari Gerindra, maka ketika program pemerintah berhasil, insentif elektoralnya berpotensi lebih banyak dipanen Gerindra," kata Arifiki kepada JawaPos.com, Senin (16/11).

Namun sebaliknya, jika pemerintahan Prabowo dalam sisa masa jabatan 2024-2029 kurang menguntungkan bagi partai politik pendukung, maka mereka juga akan lebih mudah menjaga jarak.

Mengingat, parpol-parpol koalisi Prabowo saat ini juga punya kepentingan elektoral menuju Pemilu 2029.

"Jika kinerja pemerintah tidak memuaskan, partai-partai koalisi bisa saja mengambil jarak untuk mengamankan posisi politik masing-masing," jelasnya.

Ia menjelaskan, tahapan Pemilu 2029 akan mulai dilaksanakan pada 2027, dan agenda pendaftaran dan verifikasi partai politik di KPU juga akan menjadi bagian penting dari konsolidasi politik nasional.

Ia tak memungkiri, tidak munculnya usulan kandidat dari partai koalisi sebagai fenomena yang menarik. Setidaknya terdapat tiga kemungkinan yang menjelaskan sikap politik tersebut.

Pertama, partai koalisi dinilai tidak ingin menimbulkan kesan memiliki ambisi membangun poros politik sendiri dalam menghadapi Pilpres 2029.

Sebab, mengusulkan kader sebagai wakil presiden berpotensi dibaca sebagai upaya memperkuat posisi tawar menuju kontestasi politik berikutnya.

Kedua, partai-partai koalisi cenderung mengambil posisi menunggu dan berharap dipilih langsung oleh Prabowo, ketimbang secara terbuka mengajukan nama kadernya.

Sikap ini bisa dibaca sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak dianggap sedang melakukan manuver politik di tengah proses penentuan wakil presiden.

Ketiga, partai koalisi kemungkinan sedang menyiapkan agenda dan strategi politik masing-masing untuk 2029.

Jika kadernya masuk ke dalam pemerintahan sebagai wakil presiden, ruang manuver partai tersebut bisa menjadi lebih terbatas karena harus ikut bertanggung jawab terhadap seluruh kinerja pemerintahan.

"Jangan sampai kursi wakil presiden justru menjadi beban politik bagi partai. Sebab, ketika kadernya berada di posisi RI-2, partai akan lebih sulit mengambil jarak atau membangun positioning yang berbeda dari pemerintah menjelang 2029," tutur Arifki.

Karena itu, ia menyebut sosok wakil presiden bukan semata persoalan siapa yang paling dekat dengan Prabowo, melainkan siapa yang paling mampu memberikan keuntungan strategis bagi keberlanjutan pemerintahan sekaligus menjaga keseimbangan politik menuju 2029.

"Pada akhirnya, Prabowo membutuhkan wakil presiden yang bukan hanya loyal, tetapi juga mampu melengkapi misi presiden, memperkuat kinerja pemerintahan, dan tidak menciptakan persoalan politik baru. Jadi, keputusan ini akan sangat ditentukan oleh kombinasi kebutuhan teknokratis dan kalkulasi politik Prabowo," jelasnya.

Sementara, pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai munculnya dukungan dari berbagai daerah terhadap Dasco karena dia dianggap punya kapasitas untuk mengemban jabatan itu.

Terlebih, dukungan tersebut datang dari internal partai yang selama ini menjadi kendaraan politik Prabowo.

"Tentu saja dukungan sejumlah pengurus Gerindra di berbagai daerah menjadi tanda terang bahwa Prof Dasco dinilai punya kecakapan untuk jadi wapres," ujar Adi.

Menurut Adi, Dasco memiliki rekam jejak politik yang menjadi modal penting apabila dipercaya mengisi posisi Wapres RI.

Pengalamannya selama ini dinilai menunjukkan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan, termasuk persoalan politik yang membutuhkan komunikasi dan koordinasi lintas kepentingan.

"Publik juga tahu rekam jejak Dasco selama ini yang dianggap mampu menyelesaikan semua persoalan. Persoalan apapun jika Dasco yang turun tangan pasti beres. Tentu ini bekal bagus bagi seorang wapres," bebernya.

Adi menambahkan, peluang Dasco untuk masuk dalam bursa Wapres semakin menguat seiring munculnya deklarasi dukungan dari berbagai kelompok.

Terlebih, dukungan yang datang dari sejumlah elemen internal Gerindra memperlihatkan adanya dorongan politik agar Dasco dipertimbangkan sebagai pendamping Prabowo.

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