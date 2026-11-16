Ahli Komunikasi Politik, DPD Gerinda Riau Dukung Dasco Jadi Wapres

JawaPos.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Riau menyatakan dukungan kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Dasco dinilai memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu melakukan komunikasi politik dengan baik.

Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Riau, Muhammad Rahul mengatakan, Dasco memiliki rekam jejak yang baik selama menjalankan tugas sebagai legislator. Dalam struktur kepartaian, Sebagai Ketua Harian Gerindra, Dasco dianggap berhasil membuat partai tetap eksis.

“Kami, seluruh kader Partai Gerindra se-Provinsi Riau, menyatakan dukungan penuh dan bulat kepada Bapak Prof. H. Sufmi Dasco Ahmad untuk mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Rahul, Senin (16/11).

Menurut Rahul, pengalaman Dasco sebagai Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pernyataan dukungan tersebut. Oleh karena itu, pengurus partai Gerindra di 12 kabupaten/kota Riau memutuskan mendukung Dasco.

Baca Juga:Stok Logistik Gudang BPBA Jadi Andalan Penanganan Darurat Korban Banjir Aceh Singkil

Rahul menegaskan bahwa dukungan tersebut merupakan aspirasi politik DPD Partai Gerindra Provinsi Riau dengan tetap menghormati kewenangan Presiden dan mekanisme konstitusional pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Berikut pernyataan sikap lengkap DPD Partai Gerindra Provinsi Riau:

Mendukung Penuh Bapak Sufmi Dasco Ahmad Menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Menyikapi dinamika kebangsaan dan demi keberlangsungan pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, DPD Partai Gerindra Provinsi Riau menyatakan sikap :

1. Mendukung Penuh

Kami, kader Partai Gerindra se-Provinsi Riau, menyatakan dukungan penuh dan bulat kepada Bapak Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., untuk mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

2. Sosok yang Tepat dan Teruji

Bapak Dasco adalah sosok pemimpin yang loyal, tegas, cerdas dan berpengalaman. Beliau telah terbukti sebagai Wakil Ketua DPR RI, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, dan orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas politik nasional.