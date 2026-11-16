Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomePolitik
Author avatar - Image
Penulis: Sabik Aji Taufan
Senin, 16 November 2026 | 16.22 WIB

Ahli Komunikasi Politik, DPD Gerinda Riau Dukung Dasco Jadi Wapres

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Riau menyatakan dukungan kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Dasco dinilai memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu melakukan komunikasi politik dengan baik.

Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Riau, Muhammad Rahul mengatakan, Dasco memiliki rekam jejak yang baik selama menjalankan tugas sebagai legislator. Dalam struktur kepartaian, Sebagai Ketua Harian Gerindra, Dasco dianggap berhasil membuat partai tetap eksis.

“Kami, seluruh kader Partai Gerindra se-Provinsi Riau, menyatakan dukungan penuh dan bulat kepada Bapak Prof. H. Sufmi Dasco Ahmad untuk mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Rahul, Senin (16/11).

Menurut Rahul, pengalaman Dasco sebagai Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pernyataan dukungan tersebut. Oleh karena itu, pengurus partai Gerindra di 12 kabupaten/kota Riau memutuskan mendukung Dasco.

Rahul menegaskan bahwa dukungan tersebut merupakan aspirasi politik DPD Partai Gerindra Provinsi Riau dengan tetap menghormati kewenangan Presiden dan mekanisme konstitusional pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Berikut pernyataan sikap lengkap DPD Partai Gerindra Provinsi Riau:

Mendukung Penuh Bapak Sufmi Dasco Ahmad Menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Menyikapi dinamika kebangsaan dan demi keberlangsungan pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, DPD Partai Gerindra Provinsi Riau menyatakan sikap :

1. Mendukung Penuh
Kami, kader Partai Gerindra se-Provinsi Riau, menyatakan dukungan penuh dan bulat kepada Bapak Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., untuk mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

2. Sosok yang Tepat dan Teruji
Bapak Dasco adalah sosok pemimpin yang loyal, tegas, cerdas dan berpengalaman. Beliau telah terbukti sebagai Wakil Ketua DPR RI, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, dan orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas politik nasional.

3. Riau Siap Bergerak
Seluruh DPC, PAC, ranting, dan sayap Partai Gerindra di 12 kabupaten/kota se-Riau siap bergerak, solid dan satu komando untuk memenangkan dan mengawal Bapak Dasco.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google

Tags

gibran mundur dari wapresPengganti Gibransufmi dasco ahmadgerindra

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Gerindra Sumut Dukung Dasco Jadi Wapres Gantikan Gibran - Image
Politik

Gerindra Sumut Dukung Dasco Jadi Wapres Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 13.08 WIB

Sebut soal Pengganti Gibran Prerogatif Presiden, KDM: Saya Mikir Gimana Jalan di Jabar Mulus - Image
Politik

Sebut soal Pengganti Gibran Prerogatif Presiden, KDM: Saya Mikir Gimana Jalan di Jabar Mulus

Senin, 16 November 2026 | 04.00 WIB

Saat Gibran Mundur, KDM Klarifikasi Kehadiran di Istana pada 10 November: Bukan Soal Cawapres - Image
Politik

Saat Gibran Mundur, KDM Klarifikasi Kehadiran di Istana pada 10 November: Bukan Soal Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 01.00 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore