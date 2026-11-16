Gerindra Sumut Dukung Dasco Jadi Wapres Gantikan Gibran

JawaPos.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Maluku Utara menyatakan dukungan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil Presiden, usai Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.

Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara Sahril Thahir di Sofifi, Minggu malam (15/11), mengatakan dukungan tersebut didasarkan pada penilaian terhadap pengalaman politik dan kemampuan Dasco menjalin komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat.

"Beliau itu lincah, cerdas, dan cepat membaca situasi. Seperti Kancil, beliau tahu cara melewati rintangan tanpa membuat gaduh. Dan yang paling penting, beliau mampu merangkul semua kalangan," katanya.

Sahril mengatakan Dasco, yang akrab dijuluki Si Kancil, dinilai memiliki pengalaman di parlemen sehingga mampu membangun komunikasi dengan berbagai pihak, mulai dari elite politik, aktivis, tokoh agama, tokoh adat hingga masyarakat di tingkat akar rumput.

Menurut dia, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang mampu menjembatani perbedaan dan membangun komunikasi lintas kelompok dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa.

"Wakil presiden itu harus bisa menjadi jembatan, bukan tembok. Dan kami melihat itu ada pada sosok Dasco," ujarnya.

Ia menambahkan Dasco juga dinilai memiliki pengalaman kepemimpinan serta perhatian terhadap sejumlah persoalan masyarakat, termasuk ketahanan pangan, energi, lapangan kerja, dan kesejahteraan warga di daerah kepulauan seperti Maluku Utara.

Sahril menyebut dukungan tersebut merupakan aspirasi politik DPD Gerindra Maluku Utara yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengisian jabatan wakil presiden.

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