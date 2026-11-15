Targetkan Lolos Parlemen, Hanura Perkuat Basis Politik Jelang Pemilu 2029

Terbaru, Wakil Bupati Teluk Bintuni, Joko Lingara, resmi bergabung dengan Partai Hanura. Joko dipercaya mengemban jabatan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.

Bergabungnya Joko disampaikan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura Patrice Rio Capella saat menghadiri konsolidasi dan rapat teknis Tim Task Force DPP bersama jajaran DPD, DPC, serta anggota DPRD se-Papua Barat di Manokwari, Sabtu (14/11) malam.

Rio menilai, bergabungnya figur-figur berpengaruh di daerah menjadi tambahan kekuatan bagi Hanura dalam mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029. Kehadiran kader baru juga dinilai mampu memberikan energi positif untuk memperluas jaringan dan memperkuat organisasi partai.

"Setelah perjalanan kami dari Aceh sampai hari ini di Papua, banyak anggota atau pengurus baru yang bergabung. Di setiap provinsi ada orang baru yang terus menambah, dan itu menjadi vitamin, sumber energi bagi partai ini, untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi Pemilu mendatang," ujarnya.

Dia menjelaskan, DPP Hanura memberikan waktu satu bulan kepada Joko untuk melakukan pembenahan organisasi di Kabupaten Teluk Bintuni. Penataan tersebut mencakup pembentukan kepengurusan hingga tingkat distrik atau kecamatan agar struktur partai semakin solid.

Ketua Tim Task Force DPP Hanura itu menambahkan, konsolidasi nasional yang telah menjangkau 32 provinsi menjadi bagian dari upaya mempercepat kesiapan organisasi. Hanura menargetkan seluruh kepengurusan DPC dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) dapat terbentuk 100 persen pada pertengahan Desember 2026, sebelum memasuki tahapan kerja elektoral pada 2027.

Tak hanya memperkuat struktur, Hanura juga memasang target untuk meningkatkan keterwakilan kader di lembaga legislatif. Partai tersebut membidik perolehan kursi di setiap daerah pemilihan (dapil), mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga DPR RI.

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"Kami menargetkan, dari enam provinsi di Tanah Papua, minimal tiga daerah pemilihan (dapil) atau tiga provinsi, kami akan mendudukkan kader Hanura di Senayan," tegas Rio.

Selain Joko Lingara, Rio mengungkapkan bahwa Hanura juga tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah tokoh dari partai politik lain yang menyatakan ketertarikan untuk bergabung. Menurut dia, setidaknya sudah ada sekitar 14 orang yang melakukan komunikasi terkait rencana tersebut.

Namun, sebagian dari mereka belum mengambil keputusan karena masih berstatus sebagai anggota legislatif dari partai politik sebelumnya. Mereka diperkirakan akan menentukan sikap ketika tahapan Pemilu 2029 semakin dekat.

"Yang sudah berkomunikasi dengan saya sekitar 14 orang, tapi mereka akan bertahan dulu karena masih berstatus sebagai anggota Dewan. Setelah mendekati harinya, setelah partai ini dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu dan menyusun daftar calon anggota legislatif, mereka akan menentukan sikap untuk bergabung dengan partai ini," tuturnya.

Sementara itu, Joko Lingara mengungkapkan keputusannya bergabung dengan Hanura setelah selama 23 tahun membesarkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dia mengaku melihat Hanura sebagai wadah politik yang terbuka bagi berbagai kalangan dan memiliki peluang untuk berkembang di daerah.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Partai Hanura yang telah membuka diri. Hanura merupakan rumah besar yang mampu menambung semua kalangan dan golongan. Ke depan, kami akan bekerja, akan membuktikan, di tahun 2029 Hanura bisa bangkit dan eksis di Kabupaten Teluk Bintuni," ujar Joko.

Ketua DPD Hanura Papua Barat Fransiscus Tanuardus turut menyambut positif keputusan Joko bergabung dengan partainya. Dia berharap kehadiran Wakil Bupati Teluk Bintuni tersebut dapat memperkuat soliditas organisasi sekaligus meningkatkan peluang Hanura meraih hasil maksimal pada Pemilu mendatang.

"Mudah-mudahan, setelah bergabung, kami bisa bekerja sama dan mendapat hasil yang maksimal. Yang jelas, kami akan terus membangun partai dan melakukan kerja-kerja nyata di tengah masyarakat, termasuk merekrut kader-kader potensial dari partai lain yang ingin bergabung," pungkasnya.

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