Megawati, Puan, dan Keluarga Bung Karno Hadiri Malam Puncak Fatmawati Trophy 2026

JawaPos.com – Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Malam Puncak Fatmawati Trophy 2026 bersama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi (Situation Room) DPP PDIP M. Prananda Prabowo. Acara tersebut juga dihadiri keluarga besar Proklamator RI Soekarno dan Ibu Fatmawati Soekarno.

Ketua Panitia Nasional Fatmawati Trophy 2026 I Gusti Ayu Bintang Darmawati menjelaskan, Fatmawati Trophy merupakan kompetisi desain fesyen tingkat nasional yang melibatkan talenta dari 34 provinsi di Indonesia. Ajang tersebut sekaligus menjadi sarana untuk melestarikan nilai-nilai perjuangan Fatmawati Soekarno.

Menurut Bintang, kompetisi ini memiliki makna lebih luas daripada sekadar perlombaan merancang busana. Penyelenggaraannya menjadi bagian dari upaya menjaga ingatan sejarah perjuangan bangsa sekaligus memberikan kesempatan kepada para pelaku industri kreatif untuk menunjukkan kemampuan mereka.

"Ajang ini bukan sekadar kompetisi desain busana, melainkan ikhtiar untuk merawat sejarah perjuangan bangsa, menghidupkan nilai perjuangan, dan memberikan ruang bagi kreativitas serta talenta bangsa," kata Bintang di Jakarta, Minggu (15/11).

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perempuan dan Anak tersebut menerangkan, Fatmawati Trophy dibangun berdasarkan lima nilai keteladanan yang diwariskan Fatmawati Soekarno. Kelima nilai itu meliputi kepekaan perasaan sebagai mahkota manusia, mengutamakan substansi dibandingkan pencitraan, serta pendidikan yang setara bagi seluruh anak bangsa.

Selain itu, terdapat nilai kesetaraan perempuan dan laki-laki sebagai kekuatan pembangunan serta kesederhanaan yang menjadi landasan etika dalam menjalankan pengabdian. Lima prinsip tersebut diharapkan dapat terus relevan dan menjadi inspirasi bagi generasi penerus.

"Gagasan tersebut lahir dari kontemplasi tentang pentingnya mengabadikan sosok Ibu Fatmawati sebagai warisan nilai dan keteladanan bagi bangsa," ujar Bintang.

Menurutnya, konsep tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam karya seni oleh pemahat nasional Dolorosa Sinaga. Trofi dirancang dengan menampilkan figur perempuan berjubah dalam posisi berdiri tegak yang merepresentasikan keteguhan, keheningan, serta kekuatan moral perempuan Indonesia.

Sementara itu, Pembina Fatmawati Trophy 2026 Nancy Prananda Prabowo berharap kompetisi tersebut mampu menjadi pendorong bagi desainer Tanah Air untuk semakin mengembangkan potensi budaya lokal. Salah satunya melalui pemanfaatan kain Nusantara dan keterlibatan perajin daerah dalam industri fesyen.

Nancy juga berharap kegiatan tersebut dapat menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat sekaligus memperluas pengenalan kekayaan budaya Indonesia di tingkat internasional.

"Apa pun hasil malam ini, teruslah berkarya dan jadikan kebudayaan Indonesia sebagai sumber inspirasi," ujar Nancy.

Dia menambahkan, Fatmawati Trophy menjadi salah satu cara menghadirkan kembali nilai perjuangan Fatmawati Soekarno melalui kreativitas generasi masa kini. Kebudayaan tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi juga bagian penting dalam membentuk identitas dan karakter bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, perancang busana senior sekaligus politikus PDI Perjuangan yang kini menjabat anggota DPR RI, Samuel J.D. Wattimena, menjelaskan bahwa kompetisi tersebut dirancang untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi desainer dari berbagai daerah.

Melalui jaringan kepengurusan PDI Perjuangan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, para perancang busana daerah mendapat ruang untuk memperkenalkan karya mereka. Kesempatan itu juga diberikan kepada talenta yang sebelumnya belum pernah tampil di panggung fesyen nasional.

Dari proses seleksi yang berlangsung, dewan juri melakukan penilaian terhadap 35 peserta yang berasal dari 22 provinsi. Hasilnya, sebanyak sepuluh peserta terpilih sebagai finalis terbaik untuk melanjutkan persaingan di tingkat nasional.

Rangkaian Fatmawati Trophy 2026 telah dimulai pada 7 Februari 2026 melalui peluncuran kompetisi di Museum Fatmawati, Jakarta Selatan. Peluncuran tersebut digelar bertepatan dengan peringatan 103 tahun kelahiran Fatmawati Soekarno.

Proses penjaringan peserta berlangsung di 34 provinsi yang dibagi ke dalam 15 wilayah regional. Setelah melalui tahapan seleksi daerah, kompetisi dilanjutkan dengan penjurian tingkat nasional pada 12–13 November 2026 sebelum mencapai malam puncak penghargaan.

Fatmawati Soekarno sendiri merupakan sosok penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Perempuan kelahiran Bengkulu, 5 Februari 1923, itu dikenal sebagai penjahit Bendera Pusaka Merah Putih yang dikibarkan pada saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945.

Pada Oktober 1944, ketika tengah mengandung dalam usia kehamilan tua, Fatmawati menjahit Sang Saka Merah Putih menggunakan mesin jahit tangan. Bendera tersebut kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari momentum bersejarah lahirnya Republik Indonesia.