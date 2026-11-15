Sufmi Dasco Dinilai Figur Ideal Dampingi Prabowo, Loyalitas hingga Pengalaman jadi Pertimbangan

JawaPos.com - Nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad disebut-sebut masuk ke dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pengalaman politiknya di pemerintahan dan loyalitas kepada Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu jadi pertimbangan.

Wakil Ketua Umum Lingkar Nusantara (LISAN) Alexander Waas menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad layak dipertimbangkan untuk mengisi posisi Wakil Presiden (Wapres) RI menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Alex, Dasco memiliki sejumlah modal penting untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya pengalaman panjang di dunia politik, kematangan dalam menjalankan fungsi kelembagaan, serta kemampuan menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan politik.

Ia menilai karakter Dasco relatif dapat diterima oleh banyak kalangan, khususnya partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai pendukung pemerintahan Prabowo.

“Sosok yang tepat untuk mengisi jabatan Wapres haruslah figur berpengalaman, mampu merangkul berbagai kalangan, memiliki loyalitas dan tentunya bisa melengkapi sekaligus memperkuat kerja Presiden Prabowo Subianto,” kata Alexander Waas kepada wartawan, Minggu (15/11).

Alex menyebut Dasco, yang juga menjabat Ketua Harian Partai Gerindra, memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi pendamping Prabowo. Pengalaman politik dan kedekatannya dengan Presiden dinilai dapat menjadi modal dalam membantu pelaksanaan pemerintahan.

Salah satu kelebihan Dasco, lanjut Alex, terletak pada kemampuan komunikasi politik yang dinilai luwes. Dasco dianggap mampu membangun hubungan dengan berbagai elemen, mulai dari kalangan parlemen, pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, hingga kelompok anak muda.

“Beliau bisa diterima di berbagai kelompok sosial dan politik, termasuk kalangan generasi muda. Ini penting karena seorang Wakil Presiden bukan hanya harus mampu bekerja bersama Presiden, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat,” jelas Alex.

Tak hanya komunikasi, Alex juga menyoroti kapasitas Dasco dalam mengelola dinamika politik. Pengalamannya menjaga hubungan antarkelompok di internal partai, menjalin komunikasi lintas fraksi, hingga mempertahankan soliditas koalisi pemerintahan dianggap mencerminkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang kuat.

Aspek lain yang menjadi pertimbangan adalah loyalitas serta pemahaman Dasco terhadap karakter kepemimpinan Prabowo. Alex menilai kedekatan keduanya dapat mempermudah koordinasi apabila Dasco dipercaya menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia.

“Pak Dasco sangat memahami Presiden Prabowo, baik visi, karakter kepemimpinan, maupun arah kebijakan politiknya. Beliau juga memiliki loyalitas yang kuat. Dengan kedekatan dan pemahaman tersebut, tidak perlu lagi membutuhkan waktu panjang untuk membangun chemistry dan menyamakan persepsi,” ucapnya.

Alex berpandangan, kombinasi pengalaman, komunikasi politik, dan kedekatan dengan Presiden menjadi bekal bagi Dasco untuk membantu mempercepat pelaksanaan agenda pemerintahan. Terlebih, pemerintah membutuhkan sosok yang mampu merespons berbagai persoalan secara efektif.

“Presiden membutuhkan pendamping yang bisa bekerja cepat, terukur, mampu membangun komunikasi dengan semua pihak, dan menjadi problem solver. Saya melihat seluruh kapasitas itu ada pada figur Pak Dasco,” ujarnya.

Meski demikian, Alex mengingatkan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus tetap berpedoman pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, pertimbangan politik tidak boleh mengesampingkan mekanisme yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.

Ia menekankan, ketentuan mengenai pengisian kekosongan jabatan Wapres telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan aturan tersebut, Presiden mengajukan dua calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih melalui mekanisme yang telah ditentukan konstitusi.