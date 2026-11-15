Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomePolitik
Author avatar - Image
Penulis: Antara
Senin, 16 November 2026 | 04.00 WIB

Sebut soal Pengganti Gibran Prerogatif Presiden, KDM: Saya Mikir Gimana Jalan di Jabar Mulus

Warga Jagabaya, Parung Panjang, Jawa Barat memblokade jalan dengan batu dan membakar ban akibat truk tambang masih beroperasi dan menimbulkan polusi dan kerusakan jalan. (istimewa) - Image

Warga Jagabaya, Parung Panjang, Jawa Barat memblokade jalan dengan batu dan membakar ban akibat truk tambang masih beroperasi dan menimbulkan polusi dan kerusakan jalan. (istimewa)

JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengklarifikasi dirinya yang hadir di istana kenegaraan pada tanggal 10 November 2026 lalu, bukanlah soal urusan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Dedi menjelaskan dirinya hadir di Istana pada hari di mana Gibran menyampaikan keinginan untuk mundur dari jabatannya langsung pada Presiden Prabowo Subianto, adalah untuk menghadiri penganugerahan gelar pahlawan dua tokoh Jawa Barat yakni Marsekal TNI R Suryadi Suryadarma dan KH Abbas Abdul Jamil.

"Tanggal 10 November itu saya diundang ke Istana untuk menghadiri penganugerahan gelar pahlawan. Satu, Bapak Marsekal Madya R Suryadi Suryadarma, almarhum. Dua, Bapak KH Abbas, almarhum. Jadi, ke situ menghadiri acara penganugerahan, enggak ada kaitannya dengan persoalan cawapres," kata Dedi dalam sosial medianya yang terkonfirmasi di Bandung, Minggu (15/11).

Dedi menekankan untuk urusan calon wakil presiden pengganti Gibran, adalah hak prerogatif dan urusan Presiden Prabowo Subianto, dan dirinya tidak memikirkan hal tersebut.

Yang dirinya pikirkan saat ini, lanjut Dedi, adalah memperbaiki jalan-jalan di Jawa Barat mulus dalam dua tahun ke depan, rumah masyarakat yang dalam kondisi baik, dan anak-anak sekolah yang lulus.

"Yang saya pikirkan gimana dalam dua tahun ke depan jalan-jalan di Jabar mulus, rumah rakyatnya bagus, anak-anak sekolahnya pada lulus. Itu saja yang dipikirkan oleh saya sekarang ini. Hatur nuhun ya," ucap Dedi.

Sebelumnya diketahui, pada tanggal 10 November 2026 Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan berhenti dari jabatannya. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Gibran akhirnya resmi menyatakan berhenti sebagai Wapres pada 12 November 2026 dengan menyerahkan surat ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Menurut Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu paling lama 14 hari sejak hari tersebut untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden ke MPR.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google

Tags

pengganti Gibran Rakabuming RakaKDMkang dedi mulyadiBursa Cagub Sumbargibran mundur

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Saat Gibran Mundur, KDM Klarifikasi Kehadiran di Istana pada 10 November: Bukan Soal Cawapres - Image
Politik

Saat Gibran Mundur, KDM Klarifikasi Kehadiran di Istana pada 10 November: Bukan Soal Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 01.00 WIB

Namanya Muncul dalam Daftar Cawapres Pengganti Gibran, Sultan Najamudin: Itu Domain Presiden - Image
Politik

Namanya Muncul dalam Daftar Cawapres Pengganti Gibran, Sultan Najamudin: Itu Domain Presiden

Minggu, 15 November 2026 | 05.51 WIB

Bocorkan Pengganti Gibran, Presiden Prabowo: Pulang dari Filipina dan Tiongkok - Image
Politik

Bocorkan Pengganti Gibran, Presiden Prabowo: Pulang dari Filipina dan Tiongkok

Sabtu, 14 November 2026 | 22.50 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore