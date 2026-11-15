Saat Gibran Mundur, KDM Klarifikasi Kehadiran di Istana pada 10 November: Bukan Soal Cawapres

JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengklarifikasi dirinya yang hadir di istana kenegaraan pada tanggal 10 November 2026 lalu, bukanlah soal urusan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Dedi menjelaskan dirinya hadir di Istana pada hari di mana Gibran menyampaikan keinginan untuk mundur dari jabatannya langsung pada Presiden Prabowo Subianto, adalah untuk menghadiri penganugerahan gelar pahlawan dua tokoh Jawa Barat yakni Marsekal TNI R Suryadi Suryadarma dan KH Abbas Abdul Jamil.

"Tanggal 10 November itu saya diundang ke Istana untuk menghadiri penganugerahan gelar pahlawan. Satu, Bapak Marsekal Madya R Suryadi Suryadarma, almarhum. Dua, Bapak KH Abbas, almarhum. Jadi ke situ menghadiri acara penganugerahan, enggak ad kaitannya dengan persoalan cawapres," kata Dedi di Bandung, Minggu (15/11).

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Dedi menekankan untuk urusan calon wakil presiden pengganti Gibran, adalah hak prerogatif dan urusan Presiden Prabowo Subianto, dan dirinya tidak memikirkan hal tersebut.

Yang dirinya pikirkan saat ini, lanjut Dedi, adalah memperbaiki jalan-jalan di Jawa Barat mulus dalam dua tahun ke depan, rumah masyarakat yang dalam kondisi baik, dan anak-anak sekolah yang lulus.

"Yang saya pikirkan gimana dalam dua tahun ke depan jalan-jalan di Jabar mulus, rumah rakyatnya bagus, anak-anak sekolahnya pada lulus. Itu saja yang dipikirkan oleh saya sekarang ini. Hatur nuhun ya," ucap Dedi.

Sebelumnya diketahui, pada tanggal 10 November 2026 Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan berhenti dari jabatannya. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Gibran akhirnya resmi menyatakan berhenti sebagai Wapres pada 12 November 2026 dengan menyerahkan surat ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).