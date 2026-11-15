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Penulis: Muhammad Ridwan
Minggu, 15 November 2026 | 22.33 WIB

Zulhas: Parpol Koalisi Prabowo Sepakat Cawapres dari Internal Partai Gerindra

Presiden RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. (Istimewa) - Image

Presiden RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. (Istimewa)

JawaPos.com - Partai politik (parpol) koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai mengerucutkan pembahasan mengenai sosok calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Salah satunya Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas, yang mengklaim bahwa parpol-parpol koalisi pemerintah sepakat mengusulkan cawapres dari internal Partai Gerindra.

Zulhas mengatakan, hampir seluruh ketua umum partai politik tidak mengajukan kader masing-masing untuk mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Mereka sepakat menyerahkan penentuan dua orang cawapres sepenuhnya kepada Prabowo selaku Presiden.

"Kita (parpol koalisi pemerintah) sepakat (cawapres) dari Gerindra dan serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden. Siapa yang beliau nyaman, siapa yang beliau setuju, tentu kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden nanti untuk kader-kader dari Gerindra," kata pria yang karib disapa Zulhas dalam keterangan video, Minggu (15/11).

Dia menegaskan, PAN juga tidak berencana mengusulkan kadernya untuk masuk dalam bursa calon wakil presiden.

Partai berlambang matahari putih itu memilih mengikuti kesepakatan bersama dengan mendukung figur yang berasal dari Partai Gerindra.

"PAN tidak mengusulkan calon. Kemarin sudah saya sampaikan, ya, PAN tidak mengusulkan calon. Kita akan mendukung calon dari Gerindra," tegasnya.

Zulhas menjelaskan, kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan para ketua umum partai politik dengan Presiden Prabowo.

Dalam pertemuan itu, masing-masing partai diberikan kesempatan untuk melakukan pembicaraan dan konsolidasi internal sebelum menentukan nama yang akan diusulkan.

"Pengusung itu kan ada Gerindra, ada PAN, ada Golkar, sama Demokrat, nanti harus mengajukan calon. Kemudian presiden satu, kita satu, baru diajukan ke MPR," ucapnya.

Lebih lanjut, Zulhas menekankan sampai saat ini belum ada nama yang disepakati untuk diajukan sebagai cawapres. Karena itu, ia meminta publik untuk bersabar. "Belum, sabar sedikit, seminggu lagi sudah ketahuan," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih dalam sidang paripurna.

Rencananya, sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran akan digelar pada Rabu (2/12) mendatang.

Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani usai melaksanakan rapat gabungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11).

Editor: Bayu Putra
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cawapres pengganti gibranpartai gerindrazulkifli hasanparpol koalisi prabowo

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