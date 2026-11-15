Anies-Mahfud MD Sulit jadi Cawapres, Prabowo Diprediksi Usulkan Internal Gerindra

JawaPos.com - Peluang nama-nama dari kalangan profesional untuk masuk sebagai kandidat calon calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka hingga kini masih sulit.

Kalangan pengamat menilai Presiden Prabowo akan mengutamakan kader internal Partai Gerindra, alih-alih nama-nama besar dari kalangan profesional seperti Anies Baswedan atau Mahfud MD.

Sejumlah nama memang mulai dikait-kaitkan untuk mengisi kekosongan kursi Wapres RI, terutama setelah MPR RI bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengusulkan dua nama calon wapres untuk sisa masa jabatan 2024-2029.

Nama seperti Anies Baswedan dan Mahfud MD yang datang dari kalangan profesional disebut-sebut memungkinkan untuk mendampingi Prabowo dalam sisa masa jabatan tersebut.

Mengingat, kedua tokoh tersebut sebelumnya merupakan kandidat calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurniasyah menyatakan, meski secara kapasitas Anies dan Mahfud memungkinkan menjadi cawapres, keduanya sulit untuk diusulkan Prabowo.

Pasalnya, Anies dan Mahfud merupakan rival atau lawan politik Prabowo Subianto pada kontestasi Pilpres 2024 lalu.

"Mungkin saja karena hak Presiden, tetapi mencari alasan mengusulkan keduanya akan cukup sulit," kata Dedi kepada JawaPos.com, Minggu (15/11).

Dedi memandang, dinamika politik saat ini membuka peluang bagi Prabowo untuk mengusulkan nama dari lingkaran terdekatnya, termasuk kader Partai Gerindra.

Terlebih, persoalan dugaan penyadapan yang mencuat belakangan ini berpotensi memengaruhi pertimbangan Presiden dalam memilih pendampingnya.

Menurut Dedi, persoalan penyadapan tersebut menjadi salah satu alasan bagi Prabowo untuk lebih berhati-hati menentukan figur yang akan mendampinginya.

"Skandal penyadapan akan dijadikan dalih Presiden trauma terhadap tokoh yang tidak miliki cukup bukti loyal dan dekat dengan Presiden," ucap Dedi.

Sejumlah nama dari internal Gerindra berpotensi masuk dalam pertimbangan Prabowo sebagai cawpres.

Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, hingga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

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Ketiganya dinilai memiliki kedekatan dengan Presiden dan masih berada dalam lingkaran politik Partai Gerindra.

Namun, Dedi mengingatkan, keputusan mengusung figur dari internal partai sendiri bukan tanpa konsekuensi.

Langkah tersebut berisiko memunculkan ketegangan di antara partai-partai pendukung pemerintah.

Terutama Partai Demokrat yang memiliki Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai salah satu figur potensial untuk mengisi posisi wakil presiden.

"Jika pilihannya menjaga stabilitas koalisi, maka perlu dipertimbangkan nama-nama dari mitra koalisi pengusung di Pilpres, mulai dari AHY, Zulkifli Hasan, hingga Bahlil Lahadalia," jelas Dedi.

Selain berasal dari partai politik, Prabowo juga memiliki alternatif untuk mengusulkan figur nonpartai.

Menurut Dedi, pilihan tersebut dapat menjadi jalan tengah apabila Presiden ingin mendapatkan pendamping yang tidak terlalu terikat dengan kepentingan dan kalkulasi politik partai koalisi.

"Tetapi, jika Presiden ingin menunjuk tokoh nonparpol, itu juga cukup banyak potensinya," cetusnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai Prabowo kemungkinan akan lebih cenderung memilih figur dari lingkaran dekatnya di internal Partai Gerindra.

Ia menyebut, pertimbangannya bukan hanya soal soal kedekatan personal, tetapi juga karena figur tersebut memahami karakter dan pola kepemimpinan Prabowo.

Selain itu, potensi wakil presiden dari Gerindra dapat mempermudah koordinasi dan komunikasi politik di internal pemerintahan.

Namun, ada keuntungan sekaligus risiko politik dari pilihan tersebut terhadap keberlanjutan kepemimpinan Prabowo.

"Jika program pemerintah berhasil, Gerindra akan mendapatkan keuntungan elektoral karena publik akan mengasosiasikan keberhasilan pemerintahan dengan partai tersebut. Sebaliknya, jika kinerja pemerintah buruk, partai-partai lain dalam koalisi berpotensi mengambil jarak dan membiarkan Gerindra menanggung beban persepsi negatif publik sendirian," ucap Arifki.

Menurut dia, memilih kader Gerindra bisa memperkuat kendali politik Prabowo, tetapi sekaligus membuat Gerindra menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas keberhasilan maupun kegagalan pemerintahan.

Pernyataan senada juga disampaikan pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno.

Ia menilai, peta politik soal potensial cawapres dinilai sudah mengerucut kepada kader internal Partai Gerindra.

Menurutnya, munculnya sejumlah nama seperti Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, dan Sugiono, belakangan ini banyak dibicarakan sebagai cawapres pendamping Prabowo untuk sisa masa jabatan 2024-2029.

Bahkan, ia menyebut akhir-akhir sudah semakin mengerucut kepada salah satu nama, yakni Sufmi Dasco Ahmad. Munculnya nama tersebut dianggap loyal dan mampu menjaga stabilitas pemerintahan Prabowo.

"Beberapa hari ini sejumlah pengurus Gerindra nyatakan dukungan ke Dasco untuk jadi wapres. Tegak lurus ke presiden dan tak mikir maju Pilpres 2029, bisa bekerja, mampu menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan membangun sentimen positif ke pasar," bebernya.

Selain itu, sejumlah pengurus Partai Gerindra di daerah mendorong agar Sufmi Dasco Ahmad dipilih sebagai cawapres.

Menurutnya, publik sudah memahami Dasco mampu bekerja dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah.