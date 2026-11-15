PBNU Tegaskan Dukung Pemerintahan Prabowo, Minta Semua Pihak Jaga Persatuan

JawaPos.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan stabilitas negara.

Pernyataan itu disampaikan menyikapi dinamika politik dan keamanan nasional yang berkembang belakangan ini.

Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin mengatakan, NU senantiasa mendukung pemerintah dalam menjalankan tugas kenegaraan, khususnya menjaga keamanan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut dia, dukungan tersebut merupakan bagian dari komitmen NU untuk ikut menjaga keutuhan bangsa dan memastikan kehidupan bernegara berjalan dalam suasana aman serta kondusif.

"Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia senantiasa mendukung pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menjaga keamanan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Gus Kikin dalam pernyataan sikap PBNU, dikutip Minggu (15/11).

PBNU juga mengingatkan seluruh lembaga negara agar mengedepankan kepentingan bangsa di tengah berbagai persoalan yang berkembang.

Setiap langkah politik, lanjut Gus Kikin, perlu diarahkan untuk memperkuat kebersamaan dan tidak mengorbankan persatuan nasional.

"Nahdlatul Ulama meminta kepada seluruh lembaga negara untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga kehormatan bangsa dan negara, serta mengambil langkah-langkah politik yang mengedepankan semangat kebersamaan dan tetap menjaga keamanan dan persatuan," tegasnya.

Gus Kikin turut menyoroti dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menyesalkan adanya tindakan ilegal yang menyasar kepala negara.

Bagi PBNU, persoalan itu tidak bisa dilepaskan dari pentingnya menjaga kewibawaan institusi kepresidenan dan memastikan supremasi hukum tetap berjalan.

Karena itu, PBNU mendukung agar dugaan penyadapan tersebut ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku.

"Demi menjaga kewibawaan kepala negara dan demi tegaknya supremasi hukum, kami mendukung penanganan dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum atas peristiwa tersebut kepada Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelas Gus Kikin.

PBNU juga mengimbau seluruh komponen masyarakat untuk tidak memperkeruh keadaan saat ini.

Di tengah situasi yang berkembang, masyarakat diharapkan tetap mengedepankan sikap tenang, menjaga komunikasi, serta tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang berpotensi memecah belah bangsa.

"Nahdlatul Ulama mengimbau segenap komponen bangsa untuk senantiasa berikhtiar menjaga kondusivitas nasional serta memelihara persatuan dan kesatuan demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia," ucapnya.

Tak hanya melalui pendekatan kebangsaan, PBNU juga mengajak warga Nahdliyin dan seluruh masyarakat Indonesia memperkuat ikhtiar spiritual.

Gus Kikin menyerukan agar warga memperbanyak zikir, munajat, dan doa demi keselamatan bangsa serta kelancaran pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Ia juga meminta agar pernyataan sikap tersebut menjadi pedoman bagi seluruh struktur organisasi NU, mulai dari tingkat pusat hingga akar rumput.