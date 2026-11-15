PKB Tak Ajukan Kandidat, Bebaskan Prabowo Usulkan Dua Nama Cawapres

JawaPos.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membebaskan Presiden Prabowo Subianto, untuk mengusulkan siapapun calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Partai besutan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin itu memastikan tidak mengajukan kandidat dan memilih mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku.

Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mengatakan, kewenangan mengajukan dua nama calon pengganti wakil presiden berada di tangan Presiden.

Selanjutnya, MPR akan menjalankan tahapan pemilihan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Untuk cawapres, kita sepenuhnya serahkan kepada Bapak Presiden. Namun, MPR secara institusional hari ini mengirimkan surat kepada Presiden agar mengirimkan dua nama calon wakil presiden ke MPR untuk nanti dipilih dan diputuskan dalam sidang paripurna," kata Neng Eem kepada wartawan, Minggu (15/11).

Dia menegaskan, PKB tidak memiliki kandidat yang akan diusulkan untuk mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Menurut dia, MPR telah melakukan rapat gabungan, pada Jumat (13/11), terkait tahapan yang harus ditempuh MPR ketika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.

"Tidak ada usulan PKB mengusulkan nama. Kita tadi lebih berbicara tentang mekanisme, bagaimana secara konstitusional apabila terjadi kekosongan wapres," jelasnya.

Neng Eem memastikan MPR akan memproses siapa pun kandidat yang nantinya diajukan Prabowo.

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Lembaga legislatif tersebut akan menjalankan kewenangannya berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dalam konstitusi.

"Siapa pun nanti yang diusulkan sebagai calon wakil presiden itu akan kita proses," tutur Neng Eem.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa Rapat Gabungan MPR juga membahas sejumlah persiapan untuk menindaklanjuti kekosongan kursi wakil presiden.

Salah satu agenda utamanya adalah menentukan jadwal pelaksanaan rapat paripurna yang akan menjadi bagian dari proses pengisian jabatan tersebut.

Selain membahas agenda persidangan, MPR turut membentuk tim ad hoc atau tim verifikasi cawapres.

Tim ini nantinya bertugas memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan dua kandidat yang diajukan Presiden sebelum diproses lebih lanjut.

"Kita juga membentuk tim ad hoc, tim verifikasi. Tim verifikasi itu untuk memverifikasi calon-calon wakil presiden yang nanti diusulkan oleh Presiden, apakah sesuai dengan persyaratan perundang-undangan yang ada atau tidak," ujarnya.

Neng Eem menekankan, MPR akan mengedepankan mekanisme konstitusional dalam seluruh tahapan pengisian jabatan wakil presiden.

Karena itu, pihaknya belum membicarakan nama-nama potensial yang akan menggantikan Gibran.

Rapat paripurna MPR untuk menindaklanjuti proses tersebut dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026.

MPR kini menunggu langkah Presiden Prabowo dalam menyampaikan dua nama kandidat sesuai mekanisme yang berlaku.