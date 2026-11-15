Peringati PPSN, PDIP Surabaya Angkut 11 Ton Sampah dari Pasar Keputran

JawaPos.com - Sebanyak 11 ton sampah dikumpulkan dari kawasan Pasar Keputran, Kota Surabaya, Sabtu (14/11/2026).

Dari total sampah tersebut, 3 ton merupakan sampah organik, sedangkan 8 ton lainnya berupa sampah anorganik, selanjutnya dibawa ke TPA Benowo.

Pemandangan tumpukan sampah ini tersaji pada kerja bakti massal dan penanaman teba serentak, yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Surabaya dalam rangka peringati Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN).

Banyaknya sampah hingga beratnya mencapai ton, mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya.

Ketua Bidang Penanggulangan Bencana DPP PDI Perjuangan Tri Rismaharini menyarankan, pemanfaatan teba dapat mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos.

Menurutnya, hingga saat ini, sebanyak 115 Teba telah disiapkan dan dipasang di sejumlah titik di Kota Surabaya

"Dengan menanam Teba atau Biopori Jumbo, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos, dan mengurangi beban sampah organik Kota Surabaya,” ujar Tri Rismaharini.

Hal serupa juga disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Ia mengatakan, kawasan Pasar Keputran menghasilkan rata-rata 8 ton sampah setiap hari.



“Kawasan Pasar Keputran dijadikan sebagai penerapan pemasangan Teba, karena lokasinya strategis untuk mengembangkan pengolahan sampah organik melalui, sehingga bisa dijadikan percontohan untuk titik Teba lainnya,” ucap Eri.

Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Armuji menegaskan pentingnya keberlanjutan pemanfaatan Teba, agar sampah organik tidak sekadar dibuang.

“Sampah organik bisa diolah dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Armuji, yang juga Wakil Wali Kota Surabaya.

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Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Puti Guntur Soekarno, mengajak masyarakat, memulai kepedulian lingkungan dari rumah masing-masing.

Salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan adalah membiasakan pemilahan sampah.