Telepon Kapolda NTT, Ketua Komisi III DPR Minta Bupati Kupang Ditahan Bila Bersalah

JawaPos.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menahan Bupati Kupang Yosef Lede bila sudah mendapatkan bukti awal dugaan pemerkosaan yang dilakukannya terhadap seorang mahasiswi.

Habiburokhman mengaku telah menelepon Kapolda NTT untuk meminta penanganan perkara tersebut dilakukan secara proaktif. Ia mengingatkan agar tidak ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun dalam proses penegakan hukum, termasuk terhadap kepala daerah yang juga merupakan kader partai Gerindra.

"Saya minta untuk proaktif mengusut dugaan pemerkosaan, ya, di mana ada seorang bupati di Kupang dilaporkan. Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapa pun. Laporan harus ditindaklanjuti dengan cepat," kata Habiburokhman dalam keterangannya di Instagram, Sabtu (14/11).

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, penahanan perlu dilakukan apabila penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup. Menurutnya proses hukum harus berjalan tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan seseorang.

"Kalau ada bukti permulaan yang cukup, saya minta agar yang bersangkutan ditahan," tegasnya.

Tak hanya mendorong proses hukum, Habiburokhman juga menyinggung sanksi politik terhadap Yosef Lede apabila dugaan tindak pidana tersebut terbukti. Ia meminta agar Bupati Kupang itu dijatuhi hukuman seberat-beratnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Dan kalau terbukti dugaan pemerkosaan tersebut, maka harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan peraturan yang berlaku, undang-undang yang berlaku," ucapnyq.

Habiburokhman menambahkan, pihaknya juga akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan dan mendorong pemberhentian Yosef dari jabatan Bupati Kupang apabila dugaan tersebut terbukti.

"Dan kami pun akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan dan mendorong yang bersangkutan dipecat juga sebagai Bupati," tandasnya.

Sebelumnya, seorang mahasiswi berinisial RWM melaporkan Yosef Lede ke Polda NTT pada Kamis (12/11). Laporan dugaan pemerkosaan tersebut kini ditangani Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT.

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menyatakan, penyidik telah menindaklanjuti laporan tersebut melalui serangkaian penyelidikan. Polisi juga akan memeriksa saksi-saksi, mengumpulkan alat bukti, serta meminta klarifikasi dari pihak terlapor.

Sementara itu, Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol Nova Irone Surentu menyebut penyidik telah mengajukan permintaan visum et repertum dan menggali keterangan korban sebagai saksi.