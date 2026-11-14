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Penulis: Sabik Aji Taufan
Minggu, 15 November 2026 | 04.52 WIB

OSO: Wapres Baru Pengganti Gibran Jangan Bikin Prabowo Marah-Marah Lagi

Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO). (Istimewa) - Image

Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO). (Istimewa)

 
JawaPos.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Oesman Sapta (OSO) menilai, sosok wakil presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka harus dipilih dengan cermat. Sosok tersebut harus memberikan ketenangan bagi Prabowo Subianto.

OSO menyakini Prabowo akan mengambil keputusan terbaik. Dia akan mendukung apapun keputusan presiden.

"Saya mendukung apa saja yang diputuskan oleh Presiden Prabowo," kata OSO usai menerima penghargaan Lifetime Achievement Award di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Sabtu (14/11).

OSO hanya berharap Prabowo memilih sosok yang bisa diterima masyarakat. Sosok tersebut harus bisa bekerja maksimal membantu tugas presiden.

"Orang yang betul-betul bisa mendampingi Pak Prabowo dan bisa bekerja sama. Sosok yang tidak membuat Pak Prabowo marah-marah lagi di televisi," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, OSO menyampaikan apresiasi atas Penghargaan yang diberikan langsung oleh Gubernur Kalbar, Ria Norsan, di acara Festival Kalbar 2026.

"Saya tidak tahu dapat penghargaan ini. Banyak orang Kalbar yang berjuang lebih besar dari saya. Penghargaan ini untuk seluruh tokoh yang jauh lebih berjasa," kata OSO.

OSO bilang, meski tak ada darah Kalbar, tapi dia sangat mencintai dan bangga jadi bagian dari keluarga besar masyarakar Kalbar.

"Ibu saya Minang, bapak Bugis, tapi saya lahir di Kalbar. Kalau ditanya saya orang mana? Saya orang Sukadana, Kayong Utara, Kalbar," tandasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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gibran mundur dari wapresPengganti Gibranoesman sapta odang (oso)

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