Prabowo: Yang Bisa Buat Revolusi di Indonesia Adalah Saya!

JawaPos.com - Presiden RI Prabowo Subianto menyebut dirinya sebagai sosok yang bisa membuat revolusi di Indonesia. Hal itu menurutnya karena dari dukungan petani dan nelayan yang berada di belakangnya.

“Yang bisa membuat revolusi di Indonesia adalah Prabowo Subianto, petani di belakang saya, nelayan di belakang saya,” kata Prabowo saat menghadiri Tanwir dan peringatan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11).

Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut saat menjelaskan komitmennya membenahi tata kelola negara dan menyelamatkan kekayaan nasional agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat.

Ia menilai kekayaan Indonesia selama ini masih banyak dinikmati segelintir pihak, sementara rakyat belum sepenuhnya merasakan kesejahteraan.

Ia juga mengaku tidak rela melihat masyarakat masih hidup dalam kemiskinan di tengah melimpahnya kekayaan bangsa. Terlebih, menurut dia, masih ada pejabat negara yang dapat dipengaruhi dengan uang.

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“Di usia saya yang sudah tidak muda lagi, saya harus melihat rakyat saya masih miskin. Saya harus melihat kekayaan kita terus diambil. Saya harus melihat pemimpin-pemimpin kita mau disogok, mau dibeli. Menteri dibeli, jenderal dibeli, presiden mau dibeli,” tegasnya.

Prabowo mengaku memahami adanya potensi tekanan terhadap pemerintah ketika berupaya membenahi sistem yang selama ini dianggap menguntungkan kelompok tertentu. Tekanan tersebut, katanya, bahkan bisa berupa upaya menggoyang pemerintahan melalui demonstrasi hingga kerusuhan.

Namun, Prabowo memastikan tidak akan mundur ataupun takut menghadapi berbagai ancaman. Dia mengaku telah siap menanggung segala risiko demi mempertahankan kepentingan rakyat dan negara.

“Disangka saya gentar? Saya tidak akan gentar. Mereka lupa, saya ini letnan yang dulu tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengabdian kepada bangsa dan rakyat Indonesia merupakan prinsip yang dipegangnya sejak kecil. Karena itu, kepentingan nasional harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Sejak kecil sumpah saya adalah hidup dan jiwa raga saya untuk rakyat dan bangsa Indonesia,” katanya.

Dalam perjuangan tersebut, Prabowo turut menyinggung dukungan organisasi kemasyarakatan Islam, termasuk Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Menurut dia, kekuatan masyarakat, terutama petani dan nelayan, menjadi bagian penting dalam mendorong perubahan di Indonesia.

Prabowo menegaskan, pemerintah saat ini tengah berupaya memperbaiki sistem yang dinilai keliru sekaligus mengamankan kekayaan negara. Langkah itu bertujuan agar sumber daya nasional tidak hanya dikuasai kelompok tertentu, tetapi bisa dinikmati masyarakat secara luas.