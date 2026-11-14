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Penulis: Sabik Aji Taufan
Minggu, 15 November 2026 | 02.13 WIB

Persiapan Hadapi Pemilu 2029, Hanura Targetkan Pengurus di Papua Barat Daya Selesai Desember 2026

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Patrice Rio Capella. (Istimewa) - Image

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Patrice Rio Capella. (Istimewa)

 
JawaPos.com - Partai Hanura menargetkan penataan struktur partai di Provinsi Papua Barat Daya selesai pada pertengahan Desember 2026. Langkah ini sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2029.

​Ketua Tim Task Force DPP Hanura, Patrice Rio Capella mengatakan, pertemuan dengan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Provinsi Papua Barat Daya, bertujuan untuk memastikan seluruh mesin partai berada di jalur yang tepat (on the track).

​"Ini adalah konsolidasi kami ke provinsi yang ke-31 dalam rangka konsolidasi nasional Partai Hanura, yang dilakukan oleh Task Force atas instruksi Ketua Umum," ujar Rio, Sabtu (14/11).

Saat ini pembentukan struktur hampir selesai. Tersisa sekitar 10-12 persen masih disempurnakan. Hanura optimistis target kelengkapan 100 persen dapat tercapai pada pertengahan bulan depan.

"Papua Barat Daya mencatatkan performa perolehan kursi terbaik di seluruh Tanah Papua, dengan raihan tiga kursi di tingkat DPRD provinsi. Kami meyakini, soliditas kader dari Raja Ampat, Kota Sorong, hingga Kabupaten Tambrauw, mampu mendongkrak perolehan kursi pada Pemilu mendatang," imbuhnya.

Rio juga mengingatkan para kader agar menghindari penyakit terbesar dalam berorganisasi, yakni kemalasan dalam membangun struktur dan memelihara ego sektoral yang sempit.

​"Penyakit di partai itu, di partai mana pun, termasuk Hanura, satu saja musuh paling besar adalah kemalasan kader. Kemalasan kadernya untuk membangun struktur dan melakukan konsolidasi ke daerah-daerah," tegasnya.

Sebab itu, dia menekankan pentingnya kesadaran kolektif, membesarkan partai adalah tanggung jawab bersama. Dia mengibaratkan dinamika organisasi seperti sebuah tim sepak bola yang memiliki peran dan porsi masing-masing, mulai dari penyerang hingga penjaga gawang.

​"Jadi, semua bekerja sesuai porsi masing-masing. Mudah-mudahan dengan tim yang bagus ini, semangat kebersamaan serta kesadaran untuk membesarkan partai ini, partai ini bisa jadi besar, tanpa harus kita saling mengecilkan di antara kita," pungkasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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partai hanurapemilu 2029kepengurusan partai

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