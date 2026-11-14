Bocorkan Pengganti Gibran, Presiden Prabowo: Pulang dari Filipina dan Tiongkok

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto membocorkan penentuan pengganti Gibran Rakabuming Raka untuk menduduki kursi wakil presiden (wapres). Dia mengungkap hal itu saat hendak menutup sambutannya dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Mulanya Prabowo menyampaikan bahwa dia dan seluruh jajarannya akan terus bekerja untuk kebaikan bangsa. Salah satu contohnya Jumat malam (13/11). Dia mengaku masih terus bekerja sampai larut, sekira pukul 12 malam. Namun paginya, dia tetap berangkat ke Palu untuk hadir di acara Muhammadiyah.

”Pagi-pagi sudah berangkat ke sini, dari sini saya berangkat ke Manila (untuk hadir di KTT) ASEAN (15-17 November 2026), bukan jalan-jalan,” ucap Prabowo.

”Dari Manila, saya ke Tiongkok, Shenzhen. Dari situ kembali, harus mencari pengganti wakil presiden. Harus dapat bisikan dari yang di atas, dari Mang maha Kuasa,” imbuhnya.

Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, Gibran menanggalkan jabatan wapres pada Kamis (12/11). Dia telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Prabowo dan jajaran pimpinan MPR. Keputusan itu sudah diterima oleh Prabowo tidak lama setelah Gibran mendatangi MPR.

Dalam keterangannya di Istana Negara, Jakarta, Prabowo menyampaikan bahwa pada pukul 10.15 WIB Kamis lalu, dia sudah menerima Gibran dan menerima surat pengunduran diri dari jabatan wapres yang diemban selama lebih kurang dua tahun sejak Oktober 2024.

”Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil,” ucap Prabowo.

Menurut presiden, Gibran telah menunjukkan sikap kesatria, penuh tanggung jawab, dan sikap negarawan. Prabowo menyebut, Gibran datang sendiri menemui dirinya untuk menyampaikan pengunduran diri. Kemudian melakukan hal yang sama saat mendatangi MPR.

”Beliau memilih datang sendiri untuk menyampaikan surat tersebut, meskipun bisa saja beliau mengutus orang lain untuk menyampaikan surat. Beliau datang menghadap saya sendiri dan beliau juga datang ke MPR sendiri. Dan hari ini, sekarang ini, beliau bersama saya menghadapi saudara-saudara sebangsa dan setanah air,” lanjut Prabowo.

Atas sikap tersebut, Prabowo percaya Gibran mampu melewati situasi yang tidak mudah hari-hari ini dengan tegar. Sebab, dia sudah menunjukkan sikap ksatria dan sikap negarawan ketika memutuskan untuk menanggalkan posisi dan jabatan wapres.

”Saya sampaikan kepada beliau bahwa saya percaya beliau masih sangat muda dan memiliki masa depan yang panjang. Saya yakin beliau akan berhasil dalam perjalanan karier dan pengabdian beliau selanjutnya,” ujarnya.