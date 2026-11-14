Presiden Prabowo Puji Kapolri Suyudi: Membanggakan, Melegakan, dan Menyejukkan

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pujian kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Sanjungan itu disampaikan saat presiden berpidato dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah pada Sabtu (14/11). Prabowo menyebut, Suyudi adalah kapolri yang melegakan.

”Kapolri yang baru, ya kalau belum dua bulan masih baru. Kapolri yang baru dan membanggakan, dan melegakan, serta menyejukkan,” ucap Prabowo disambut riuh tepuk tangan hadirin dalam acara yang berlangsung di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), tersebut.

Dalam pidato yang sama, Prabowo menceritakan awal mula penunjukkan Suyudi menjadi kapolri pengganti Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Dia mengaku, semula sama sekali tidak kenal dengan Suyudi. Sebab, tidak banyak pertemuan antara dirinya dengan orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut.

”Kadang-kadang saya hanya dengar, ada suara nggak tahu dari mana. Saya tanya, dari mana saya kenal saudara Suyudi ini? Jenderal Suyudi ini, saya nggak kenal. Saya nggak kenal. Saya ketemu sekali dalam sekian belas tahun, ya kan. Saya lihat dulu ada polres, kapolres ya, dia kapolres. Aku udah jenderal, dia masih apa?” ucap Prabowo.

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Setelah itu, Prabowo menceritakan bahwa biasanya jenderal hanya sepintas melihat letnan. Sehingga ketika disodorkan nama Suyudi untuk menjadi kapolri, Prabowo menanyakan beberapa hal sampai akhirnya dia menunjuk dan melantik kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut.

”Kalau jenderal itu, kalau lihat letnan itu kadang-kadang sepintas saja. Tapi, waktu mau ganti (kapolri), sodorin nama ini, sodorin nama itu. Nggak sreg. Siapa itu? Ini kepala BNN, siapa itu? Ini Pak Suyudi, Pak. Dari mana dia? Pandeglang, Banten. Ohh, itu saja. Habis itu, kau kapolri. Jadi, suara dari atas itu,” imbuhnya.

Menurut Prabowo, dia tidak bermaksud memuji Suyudi. Sebab, dia tidak mudah memuji. Namun demikian, jika memang benar, dia akan mengatakan benar. Begitu pun ketika salah, maka dia memastikan akan mengatakan salah meski harus ada risiko di balik keputusan itu.

”Jadi, alhamdulillah negara terselamatkan (setelah Suyudi ditunjuk jadi kapolri),” kata Prabowo.