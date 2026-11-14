Beri Nilai Ekonomi Lebih, PDIP Lihat Peluang Sampah Diubah Jadi Sumber Energi

PDIP menjadikan Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 sebagai waktu untuk gotong royong agar bijak mengelola sampah. Partai mencontohkan langsung dengan cara melakukan kerja baik di sekitar kantor DPP di Menteng, Jakarta Pusat.

Sejumlah pengurus DPP PDIP tampak turun langsung bergotong royong dalam kegiatan tersebut. Mereka di antaranya Wakil Bendahara Umum (Wabendum) PDIP Yuke Yurike, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo dan Adian Napitupulu. Hadir pula Eriko Sotarduga, Komarudin Watubun, Bintang Puspayoga, Wiryanti Sukamdani, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, serta Djarot Saiful Hidayat.

Kegiatan ini juga dihadiri politikus PDIP Aria Bima dan Ketua Panitia PPSN 2026 Patricia Hutapea. Kerja bakti tersebut melibatkan ratusan kader PDIP serta anggota Pramuka Jakarta Pusat dan pemuda setempat.

Ketua DPP PDIP Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Eriko Sotarduga mengatakan, kerja bakti tersebut merupakan bagian dari PPSN yang berlangsung pada 9-14 November 2026. Rangkaian kegiatan ditutup dengan gotong royong secara nasional yang juga ditargetkan untuk memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

“Jadi hari ini kita bergotong royong dalam rangka Pekan Peduli Sampah Nasional yang berlangsung tanggal 9 sampai 14 November, dan diakhiri hari ini dengan gotong royong tingkat nasional yang berencana memecahkan rekor MURI. Pagi ini kita melakukan gotong royong, memungut, memilih, dan memilah sampah,” kata Eriko, Sabtu (14/11).

Eriko mencontohkan, Jakarta menghasilkan sekitar 9.000 ton sampah setiap hari. Ada potensi agar sampah ini bisa diubah menjadi energi, sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi pemerintah.

“Kita mau membuat ini menjadi sesuatu hal yang lazim dan menjadi kebiasaan baik di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Eriko menegaskan, gerakan pengelolaan sampah melalui teba tidak boleh berhenti hanya selama pelaksanaan PPSN. PDIP berencana mendorong kader di berbagai daerah menjadikan teba sebagai bagian dari kebiasaan pengelolaan sampah rumah tangga.

Dia menyebut, pihaknya akan meminta setiap wilayah mengusulkan satu hingga dua rumah tangga di setiap RT sebagai percontohan pengelolaan sampah organik menggunakan teba.

“Kita akan meminta kepada kader-kader kita di daerah untuk menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya dilakukan pada hari ini atau selama Pekan Peduli Sampah Nasional. Kita ingin ini terus berjalan,” jelasnya.

Eriko mencontohkan, sejumlah kader telah menyatakan kesediaan untuk menjadikan rumah mereka sebagai lokasi percontohan, termasuk rumah Komarudin Watubun di Sulawesi Selatan dan Jayapura. PDIP juga akan mengunjungi sejumlah daerah untuk melihat langsung penerapan program tersebut.