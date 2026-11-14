Gencarkan Pengolahan Sampah dari Rumah, PDIP Pecahkan Rekor MURI Pembuatan Teba



JawaPos.com - PDI Perjuangan (PDIP) berhasil membuat 3.535 teba sebagai tempat pengolahan sampah. Capaian ini berhasil memecahkan catatan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Teba adalah bagian halaman atau area belakang rumah tradisional dalam budaya Bali yang secara historis berfungsi sebagai tempat pembuangan sampah alami, aktivitas domestik, dan pengelolaan limbah rumah tangga.

Pembuatan teba ini dilakukan pada puncak Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 bertajuk Merawat Pertiwi.

“Hari ini MURI menyaksikan tiga kegiatan, di mana salah satunya sudah secara resmi dan terverifikasi masuk dalam capaian catatan rekor dunia Museum Rekor Dunia Indonesia, yaitu dengan pembuatan teba terbanyak di seluruh Indonesia,” ujar Perwakilan MURI, Awan Rahargo di kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (14/11).

Sementara itu, dua kegiatan lainnya masih dalam proses verifikasi. Kedua kegiatan tersebut berkaitan dengan kerja bakti dan pemilahan sampah yang melibatkan lebih dari satu juta orang di berbagai wilayah Indonesia.

“Ini dalam proses verifikasi MURI yang juga nantinya akan tercatat sebagai sebuah peristiwa superlatif, di mana akan tercatat lebih dari satu juta orang di seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan kerja bakti dan juga pemilahan sampah,” kata Awan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran partai, kader, serta panitia yang telah bekerja menyukseskan kegiatan tersebut.

“Semoga ini menjadi kado untuk Ibu Ketua Umum kita tercinta, Megawati Soekarnoputri,” kata dia.

Eriko menyampaikan, kegiatan seperti ini harus dijalankan secara konsisten di berbagai daerah. Sehingga tidak hanya berhenti pada pelaksanaan PPSN.

Kader partai harus terbiasa dengan pengelolaan sampah rumah tangga. Oleh karena itu, PDIP akan meminta setiap wilayah mengusulkan satu hingga dua rumah tangga di setiap RT sebagai percontohan pengelolaan sampah organik menggunakan teba.

“Kita akan meminta kepada kader-kader kita di daerah untuk menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya dilakukan pada hari ini atau selama Pekan Peduli Sampah Nasional. Kita ingin ini terus berjalan,” jelasnya.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo mengatakan, target awal pembuatan teba ini adalah 3.000 unit. Namun, dalam proses pembuatan target tersebut bisa terlampaui.