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Penulis: Sabik Aji Taufan
Sabtu, 14 November 2026 | 18.13 WIB

Lestarikan Lingkungan, PDIP Dorong Gerakan Bersih-bersih Jadi Tradisi Bulanan

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Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto saat menghadiri puncak acara Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) bertajuk Merawat Pertiwi di kawasan Danau Duta Harapan Telaga Mas, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/11). (Dok. PDIP)

 

JawaPos.com - PDI Perjuangan (PDIP) menekankan pentingnya melestarikan lingkungan dari kerusakan. Oleh karena itu, gerakan bersih-bersih perlu dibiasakan secara rutin setiap bulan.
 
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto saat menghadiri puncak acara Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) bertajuk Merawat Pertiwi di kawasan Danau Duta Harapan Telaga Mas, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/11).
 
Hasto mengajak seluruh kader partai dan masyarakat agar melaksanakan bersih-bersih lingkungan pada akhir pekan di minggu keempat setiap bulannya. Cara ini juga sebagai bentuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam substansi gotong royong.
 
Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri telah memberikan contoh melalui gerakan Merawat Pertiwi. Konsistensi kader harus mengikuti langkah pimpinannya.
 
"Jadi kalau kita punya kader partai 1,2 juta, kemudian yang memilih PDI Perjuangan kemarin ada 18 juta, ini kalau setiap hari Sabtu minggu keempat misalnya, kita memelopori gerakan bersih-bersih, maka ini juga akan mempraktikkan Pancasila dalam substansi gotong royong dengan membersihkan lingkungan kita," kata Hasto.
 
 
Menurut Hasto, merawat lingkungan bukan sekadar aktivitas seremonial, melainkan bagian dari tanggung jawab menjaga keberlanjutan hidup manusia dan alam semesta. Ia menilai, hubungan timbal balik antara manusia dan alam akan membawa kebaikan bagi bangsa.
 
"Sehingga dengan merawat Pertiwi ini kita memberikan kehidupan, dan alam juga akan memberikan kehidupan kepada PDI Perjuangan dan seluruh rakyat Indonesia, merdeka!" tegasnya.
 
Gerakan kepedulian lingkungan ini diharapkan diikuti dengan pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga dan Rukun Tetangga (RT). 
 
"Tadi kita juga diskusi sesuai dengan arahan Ibu, jadi nanti juga kita akan bagi plastik. Jadi plastik misalnya warna merah itu untuk sampah plastik, kemudian yang hitam itu untuk organik, yang kuning itu untuk kertas, misalnya. Jadi pemilahan di setiap RT itu dimulai," ujar Hasto.
 
Selain soal pemilahan, Hasto mengaku mendapat banyak masukan positif setelah berdialog langsung dengan pengelola bank sampah dari kalangan ibu-ibu yang turut hadir di Bekasi Utara.
 
Ia menyoroti bagaimana pengelolaan sampah yang terorganisasi melalui bank sampah ternyata mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial yang nyata bagi warga.
 
"Kemudian tadi juga ada ibu-ibu dari bank sampah. Nah, rupanya dari dana bank sampah ini juga setiap Lebaran bisa dipakai untuk mudik, untuk bantuan sosial, bantuan beasiswa, dan sebagainya," ungkap Hasto.
 
Di lokasi yang sama, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono mengatakan, sampah yang terkumpul dari rumah tangga selanjutnya ditimbang sebelum diolah lebih lanjut. Sampah organik akan diolah menggunakan metode teba atau lubang pengolahan sampah organik menjadi kompos.
 
Dalam suasana penuh gotong royong, Tri Adhianto sempat berseloroh mengenai antusiasme tinggi yang ditunjukkan Hasto bersama jajaran saat membersihkan area sekitar Danau Duta Harapan Telaga Mas. 
 
"Jadi, belum ditimbang sudah dimasukin ke dalam teba karena saking semangatnya," pungkasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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Tags

PPSN 2026bersih-bersih lingkunganMelestarikan LingkunganPDI Perjuangan (PDIP)

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