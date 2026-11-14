Puncak PPSN 2026, Hasto Tekankan Merawat Alam Adalah Panggilan Kemanusiaan

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto saat menghadiri puncak acara Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 bertajuk "Merawat Pertiwi" di Danau Duta Harapan Telaga Mas, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/11). (dok. PDIP)

JawaPos.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menekankan pentingnya merawat alam dari kehancuran. Tindakan ini merupakan panggilan kemanusiaan.

Hal itu disampaikan Hasto saat menghadiri puncak acara Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 bertajuk "Merawat Pertiwi" di Danau Duta Harapan Telaga Mas, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/11).

Hasto menyampaikan, keteladanan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam merawat lingkungan layak ditiru. Tradisi Merawat Pertiwi diharapkan bisa menular kepada seluruh rakyat agar alam terus dijaga.

Melastarikan alam dianggap bukan semata agenda partai atau kegiatan seremonial. Perlu ada tindakan kemanusiaan guna mencegah bencana ekologis terjadi.

Hasto merujuk pada epos Ramayana tentang pertobatan Subali dari ambisi kekuasaan yang berlebihan, hingga ajaran kearifan lokal Nusantara seperti Tri Hita Karana di Bali, Memayu Hayuning Bawana di Yogyakarta, serta falsafah Sunda yang menempatkan alam sebagai Ibu Pertiwi dan Bapa Angkasa yang wajib dimuliakan.

"Siapa pun yang merawat alam, dia akan mendapatkan karunia kehidupan. Merawat Pertiwi ini pada dasarnya adalah panggilan kemanusiaan. Bumi bisa menghadirkan bencana mahadahsyat akibat ulah manusia, seperti penebangan liar dan alih fungsi tata ruang resapan air," ujar Hasto.

Politikus asal Yogyakarta ini mengatakan, Megawati konsisten merawat lingkungan sejak lama. Pengolahan sampah organik dilakukan di kediaman pribadinya di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

Megawati sejak dulu membuat komposter alami atau teba berukuran 3x3x3 meter tanpa semen, yang dilapisi taburan batu kapur setinggi 10 sentimeter untuk mengurai tumpukan sampah dapur menjadi pupuk kompos organik hanya dalam kurun waktu dua pekan.

"Banyak yang bertanya mengapa Ibu Mega memiliki daya tahan politik yang luar biasa, tenang menghadapi tekanan dan percaya kebenaran pasti menang (Satyam Eva Jayate). Kuncinya karena beliau memiliki tradisi merawat kehidupan, menanam pohon, dan mengolah sampah," imbuhnya.

Oleh karena itu, Hasto mendorong agar kebiasaan memilah sampah rumah tangga dan pemanfaatan bank sampah dapat diterapkan secara mandiri di setiap rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW), seraya mencontohkan tradisi gotong royong kebersihan di Repubik Rwanda, Afrika Timur yang sukses membangun lingkungan bersih melalui disiplin warganya.

"Hari ini kita bergerak bukan atas nama partai, melainkan sebagai warga negara Indonesia agar gerakan Merawat Pertiwi, memilah sampah, membersihkan sungai dan got, serta menanam pohon, menular menjadi gerakan revolusi sosial bagi seluruh rakyat," jelasnya.

Di tempat yang sama, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono mengajak warganya untuk memaknai pemeliharaan lingkungan hidup sebagai bagian dari ibadah sosial yang menghadirkan nilai tambah ekonomi.

Tri mengapresiasi keaktifan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan pengelola Bank Sampah di Danau Duta Harapan yang dinilainya sukses menggerakkan ekonomi warga sekitar dan UMKM lokal melalui penataan kawasan yang asri.

"Pada saat kita mencintai lingkungan dan merawatnya, bumi akan memberikan nilai tambah yang lebih besar. Menanam pohon yang menghasilkan oksigen bagi kehidupan manusia adalah bagian dari ikhtiar kebaikan yang insyaallah pahalanya kembali kepada keluarga dan bangsa," kata Tri

Sebagai informasi, Puncak kegiatan Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) yang digagas oleh PDI Perjuangan ini dilaksanakan serentak secara nasional pada Sabtu, 14 November 2026, yang juga digelar serentak di berbagai daerah, termasuk aksi gotong royong pembersihan di Kantor Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat.

Agenda puncak ini diisi dengan aksi pemilahan sampah serentak yang menargetkan partisipasi aktif satu juta kader, struktur pengurus partai, dan elemen masyarakat di seluruh penjuru tanah air.

Gerakan masif gotong royong lingkungan ini sekaligus ditargetkan mencatatkan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) melalui pemanfaatan lebih dari 3.000 instalasi teba modern yang dibangun terpusat di kantor-kantor DPC dan DPD partai se-Indonesia.