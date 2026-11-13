Amran, Puan, AHY hingga Anies Disebut Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran

JawaPos.com - Lembaga Riset Publik (LRP) merilis hasil survei terbaru mengenai sejumlah tokoh yang dinilai berpotensi mengisi posisi Wakil Presiden (Wapres) RI menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Hasil penjaringan tersebut memetakan figur potensial berdasarkan enam klaster latar belakang dan jabatan.

Peneliti LRP Arwan Pranata menjelaskan, masing-masing klaster menghasilkan tiga nama dengan tingkat preferensi tertinggi dari responden. Nama-nama tersebut berasal dari kalangan menteri, pimpinan lembaga negara, ketua umum partai politik, mantan kandidat Pilpres 2024, lingkaran dekat Presiden Prabowo Subianto, hingga kepala daerah.

“Pertama, klaster Kabinet Merah Putih, Andi Amran Sulaiman menempati posisi teratas dengan raihan 19,3 persen, disusul Yusril Ihza Mahendra sebesar 14,3 persen dan Sjafrie Sjamsoeddin sebesar 10,2 persen,” kata Arwan saat memaparkan hasil survei di Jakarta Pusat, Jumat (13/11).

Menurut Arwan, tingginya preferensi terhadap Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berkaitan dengan perhatian dan kebijakannya terhadap petani serta program swasembada pangan. Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra dinilai memiliki kapasitas di bidang hukum tata negara dan pengalaman panjang dalam pemerintahan. Adapun Sjafrie Sjamsoeddin dipertimbangkan karena rekam jejaknya di sektor pertahanan, latar belakang militer, serta kedekatannya dengan Presiden Prabowo.

Pada klaster kedua mencakup pimpinan lembaga negara, Ketua DPR RI Puan Maharani memperoleh dukungan tertinggi sebesar 21,4 persen. Posisi berikutnya ditempati Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin dengan 17,8 persen dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebesar 14,2 persen.

Arwan menjelaskan, Puan mendapat preferensi karena posisinya sebagai Ketua DPR, latar belakang keluarga politik, serta perannya sebagai pimpinan partai dan tokoh perempuan. Sementara Sultan dinilai merepresentasikan kalangan muda dan daerah. Adapun Ahmad Muzani dipilih karena jabatannya sebagai Ketua MPR, kedekatannya dengan Prabowo, serta latar belakang politiknya di Partai Gerindra.

Berikutnya, dalam klaster pimpinan partai politik pendukung pemerintah, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berada di urutan pertama dengan angka 22,3 persen. Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyusul dengan 12,5 persen, sedangkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memperoleh 7,4 persen.

Untuk klaster mantan kandidat calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024, Anies Baswedan menjadi figur yang paling banyak dipilih dengan raihan 22,4 persen. Di bawahnya terdapat Mahfud MD dengan 18,5 persen dan Ganjar Pranowo yang mengantongi 14,6 persen.

Sementara itu, pada klaster tokoh yang berada di lingkaran terdekat Presiden Prabowo, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menempati posisi teratas dengan preferensi 18,4 persen. Selanjutnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya meraih 15,5 persen, disusul Menteri Luar Negeri Sugiono dengan 9,4 persen.

Adapun klaster terakhir berasal dari kalangan kepala daerah atau gubernur. Nama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendominasi dengan perolehan 33,7 persen. Ia unggul dari Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda yang mendapatkan 19,4 persen dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebesar 10,3 persen.

Arwan menilai para tokoh yang menempati posisi tiga besar dalam masing-masing klaster memiliki peluang untuk dipertimbangkan sebagai kandidat pengganti Gibran. Hal itu didasarkan pada persepsi positif serta tingkat penerimaan publik terhadap figur-figur tersebut.

“Nama-nama tersebut dipandang dapat membantu Presiden Prabowo meningkatkan performa pemerintahan serta menjaga stabilitas sosial politik,” jelasnya.

Sebagai informasi, survei LRP dilaksanakan pada 27 Oktober hingga 5 November 2026 dengan melibatkan 1.200 responden berusia minimal 17 tahun atau telah menikah. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan distribusi proporsional di seluruh wilayah populasi.