PKB Berharap Cak Imin Dipinang Prabowo jadi Cawapres Pengganti Gibran

Ketua Umum PK yang juga Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)

JawaPos.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap ketua umumnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dipinang Presiden Prabowo sebagai calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani, menyikapi dinamika politik terkait kekosongan kursi Wakil Presiden (Wapres) RI.

Lalu mengatakan, partainya memiliki harapan agar Muhaimin Iskandar alias Cak Imin bisa menjadi salah satu kandidat yang dipertimbangkan untuk menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.

"Ya kalau ditanya PKB ya tentu kami kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar tentunya, kan?" kata Lalu Hadrian Irfani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11).

Meski demikian, Lalu menegaskan bahwa proses penentuan pengganti wakil presiden masih berjalan. Karena itu, PKB memilih menunggu perkembangan dan menghormati mekanisme yang berlaku, termasuk kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam mengusulkan nama calon pengganti.

"Nah, tapi ya kembali lagi, kembali lagi bahwa ini masih berproses, kemudian apa namanya, tentu sesuai dengan regulasi diberikan kesempatan kepada Bapak Presiden selama maksimal 14 hari untuk menentukan atau mengirim dua calon wakil presiden beliau, ya kita tunggu saja, ya," ujarnya.

Dia juga memastikan, seluruh kader PKB akan mengikuti keputusan yang diambil Ketua Umum. Menurutnya, sikap partai tetap solid dan tidak akan mendahului keputusan pimpinan dalam menentukan langkah politik selanjutnya.

"PKB prinsipnya sami’na wa thana terhadap Ketua Umum. Jadi Ketua Umum memutuskan apa, Ketua Umum memutuskan siapa, kami sebagai prajurit tentu akan mengamankan," tegasnya.

Lalu menilai, hal yang harus menjadi perhatian bersama saat ini adalah menjaga stabilitas dan kondusivitas nasional. Dia berharap dinamika politik yang berkembang tidak sampai mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelaksanaan program-program yang telah disepakati bersama DPR RI.

Karena itu, dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak memperkeruh situasi dengan spekulasi politik. Lalu meminta semua pihak memberikan ruang politik agar proses penentuan wakil presiden berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.