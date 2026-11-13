Peluang AHY jadi Cawapres Pengganti Gibran Bisa Terganjal PAN, Golkar, Gerindra

JawaPos.com - Nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diisukan masuk ke dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Meski demikian, peluang AHY untuk meneruskan jabatan Gibran bisa saja terganjal oleh partai koalisi pemerintah lainnya, seperti PAN, Golkar, termasuk juga partai pengusung utama Prabowo, yakni Gerindra.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyatakan, selain memiliki kapasitas, tingkat penerimaan publik terhadap AHY sebenarnya cukup tinggi.

Namun, penentuan sosok yang akan menduduki kursi RI-2 bukan semata-mata mempertimbangkan kapasitas maupun popularitas.

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Keputusan tersebut sangat bergantung pada kalkulasi dan kompromi politik di antara partai-partai pendukung pemerintah.

"Potensi dari sisi kapasitas memang AHY masuk opsi, penerimaan publik juga tinggi, jika Presiden Prabowo menginginkan maka bisa saja AHY diusulkan. Hanya saja, penentuannya tentu politis, dan perlu mengkondisikan banyak pihak," kata Dedi kepada JawaPos.com, Jumat (13/11).

Dia menilai, Prabowo perlu mengakomodasi kepentingan sejumlah kekuatan politik, terutama Partai Amanat Nasional (PAN) yang dipimpin Zulkifli Hasan dan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia.

"Karena PAN tercatat sebagai yang paling banyak miliki bukti loyalitas pada Prabowo, sementara Golkar punya kursi terbanyak di DPR di antara mitra koalisi," ucapnya.

Di sisi lain, Dedi melihat posisi Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya bukan merupakan kader partai politik tertentu, juga memberikan ruang bagi Prabowo untuk mempertimbangkan figur dari internal Partai Gerindra sebagai calon wakil presiden.

"Gibran bukan kader parpol manapun sehingga memungkinkan bagi Presiden untuk mengusulkan nama Cawapres dari internal Gerindra," jelasnya.

Pernyataan senada juga disampaikan pengamat politik Arifki Chaniago, yang menilai AHY memiliki sejumlah modal politik yang membuatnya layak dipertimbangkan.

Salah satunya adalah latar belakang keluarga yang memiliki pengalaman memimpin Indonesia.

AHY Kompetitor Potensial Prabowo di 2029 Namun, peluang tersebut tidak serta-merta mudah terealisasi karena berpotensi memunculkan persoalan politik dengan sejumlah partai lain.

Sebab, AHY juga dipandang sebagai salah satu kompetitor potensial Prabowo dalam kontestasi politik 2029, termasuk oleh partai politik lainnya.

"Kalau mas AHY peluangnya ada karena berasal dari keluarga mantan presiden. Tapi menariknya, tak mudah karena AHY dianggap kompetitor pak Prabowo di 2029 dan parpol lain," ujar Arifki.

Bahkan, masuknya AHY dalam posisi cawapres juga berpotensi menguntungkan Partai Demokrat karena bisa meningkatkan popularitas sekaligus memperkuat posisi politik partai tersebut.

Sebaliknya, keuntungan yang diperoleh Demokrat berpotensi menjadi kerugian bagi partai-partai lain yang berada dalam barisan pendukung Prabowo.

"AHY berpotensi mendongkrak populeritasnya dan Partai Demokrat jika jadi wapres. Bagi parpol lain itu merugikan," tuturnya.

Selain itu, latar belakang AHY yang sama-sama berasal dari lingkungan militer juga dinilai bisa memunculkan persepsi tersendiri di tengah masyarakat apabila berduet dengan Prabowo.

Menurut Arifki, kondisi tersebut bukan pilihan yang sepenuhnya menguntungkan dari sisi citra politik pasangan tersebut.

"Posisi mas AHY yang juga berlatarbelakang militer tidak bagus untuk persepsi publik terhadap duet Prabowo-AHY," jelasnya.

AHY Minta Tak Berspekulasi soal Cawapres Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta masyarakat tidak terburu-buru berspekulasi mengenai sosok yang akan mengisi jabatan Wakil Presiden RI setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.

Dia mengingatkan agar seluruh pihak menghormati mekanisme konstitusi yang telah mengatur proses pengisian jabatan tersebut.

"Pesan kami sederhana, jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi," tegas AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11).

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Dia menegaskan, Partai Demokrat tidak memiliki rencana mengajukan nama untuk mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Partainya memilih menyerahkan proses pengusulan nama wakil presiden sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai kewenangan yang diatur dalam konstitusi.

"Partai Demokrat tidak mengajukan nama dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Bapak Presiden sesuai dengan kewenangan yang beliau miliki," ucap AHY.

Hal itu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

Karena itu, AHY meminta seluruh elemen masyarakat memberikan ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan.

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Dia juga mengajak masyarakat menjaga situasi tetap kondusif dan tidak memperkeruh keadaan dengan berbagai spekulasi mengenai pengisian jabatan wakil presiden.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap tenang dan memberi ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan," urai AHY.

Lebih lanjut, AHY mengingatkan bahwa perubahan situasi politik tidak boleh menghambat pelaksanaan tugas pemerintahan.

Menurut dia, agenda pembangunan nasional harus tetap berjalan agar berbagai program yang telah direncanakan dapat terus dilaksanakan.

Karena itu, ia berharap seluruh pihak dapat menempatkan kepentingan masyarakat di atas dinamika politik yang berkembang.

AHY menegaskan, polemik mengenai posisi wakil presiden tidak boleh sampai mengganggu kehidupan rakyat maupun keberlangsungan pemerintahan.