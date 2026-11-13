44 Tahun Ribka Tjiptaning Berpolitik, Hasto Singgung Dedikasi Melawan Penindasan

JawaPos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning Proletariyati dinilai memiliki dedikasi tinggi dalam berpolitik selama 44 tahun karirnya. Dia juga berani melawan penindasan elite politik.

Hal itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam peluncuran buku bertajuk Catatan Seorang Kader, 44 Tahun Kiprah di Partai Politik.

Peluncuran buku itu berlangsung di Ruang Pujasintara Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh partai banteng moncong putih, di antaranya politikus senior Sidarto Danusubroto, Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly, Sri Rahayu, Wiryanti Sukamdani, Andreas Hugo Pareira, Komarudin Hidayat, Rudianto Tjen dan Andreas Eddy Susetyo.

Tampak hadir pula tokoh-tokoh senior seperti Sonny Keraf, Emir Moeis serta sejarawan Prof. Asvi Warman Adam, dan para anggota Fraksi PDIP DPR RI.

Hasto mengatakan, kegiatan ini hukan sekadar peluncuran buku, melainkan penghormatan atas 44 tahun rekam jejak keteguhan sikap, pengorbanan, dan kesetiaan ideologis seorang kader tulen di tengah turbulensi kekuasaan.

Hasto menilai, Ribka menunjukan politik adalah perjuangan untuk rakyat. Politik tidak dimaknai sempit sebagai sarana mencari jabatan.

"Buku catatan seorang kader 44 tahun ini membuktikan politik dijalani sebagai panggilan hidup, bukan sekadar jalan memperoleh jabatan atau kekuasaan. Di dalam rimba politik, banyak orang datang ketika kekuasaan menjanjikan kemudahan, tetapi sedikit sekali yang mampu bertahan ketika perjuangan menuntut pengorbanan," ujar Hasto.

Dia mengaitkan keteguhan Ribka dengan perenungan mendalam Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengenai falsafah perjuangan yang berlandaskan empat pilar moral: keyakinan yang melahirkan keteguhan, keteguhan yang memicu keberanian, serta keberanian yang diimbangi dengan kesabaran revolusioner hingga berujung pada kemenangan kebenaran hakiki (Satyam Eva Jayate).

"Menjadi kader berarti memahami bahwa kekuasaan itu sementara. Jabatan bisa datang dan pergi, kekuasaan bisa berpindah tangan, tetapi prinsip perjuangan membela wong cilik tidak boleh diperjualbelikan. Itulah saripati pelajaran terpenting dari 44 tahun perjalanan Mbak Ning," imbuhnya.

Sementara itu, politisi senior PDIP sekaligus mantan ajudan Bung Karno, Sidarto Danusubroto, menyampaikan apresiasi atas dedikasi panjang Ribka demi membesarkan marwah organisasi.

Pria yang akrab disapa Opa Sidarto ini memandang buku tersebut sebagai dokumentasi sejarah yang sangat bernilai tinggi bagi pembentukan karakter generasi penerus bangsa, khususnya kalangan politisi muda yang baru menapaki kancah perpolitikan.

"Saya bersyukur hari ini diluncurkan buku Catatan Seorang Kader. Ini pasti sangat menarik, merangkum 44 tahun kiprah di partai politik yang penuh dengan pengorbanan dan daya juang seorang Ribka Tjiptaning," kata Sidarto.

Ia pun memuji kecerdasan intelektual serta keuletan Ribka yang selama puluhan tahun tidak pernah lelah turun langsung ke basis massa untuk menggembleng dan mendidik kader-kader partai di berbagai pelosok tanah air.

"Beliau ini orang yang sangat cerdas (smart) dan selama ini mendidik kader-kader partai secara luar biasa. Saya merasa terhormat bisa hadir dan berbicara di sini. Semoga buku ini menjadi bacaan wajib yang menginspirasi kader-kader muda Indonesia tentang arti kesetiaan dalam berpartai," pungkas Sidarto.

Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengungkapkan rasa harunya atas nikmat Sang Pencipta yang membimbing perjalanan hidupnya dari titik terendah hingga dipercaya empat periode duduk di kursi parlemen Senayan.