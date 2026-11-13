Sudah Diuji Puslabfor, Polri Tegaskan Ijazah Jokowi Tak Perlu Uji Forensik Ulang

JawaPos.com - Mabes Polri buka suara terkait permintaan pengujian ulang ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) oleh kubu Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa ijazah Jokowi sudah melalui pemeriksaan forensik di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri, sehingga tidak perlu diuji ulang.

Seluruh hasil pengujian itu sudah masuk dalam berita acara pro justitia, dan Trunoyudo memastikan bahwa pengujian dilakukan secara prosedural, profesional, dan proporsional.

Hasil uji forensik yang menjadi bagian dalam kelengkapan berkas perkara penyidikan juga telah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU).

”Hasil pengujian forensik terhadap ijazah atas nama Joko Widodo dapat dipergunakan untuk memberikan kepastian hukum dan demi keadilan,” kata dia dalam keterangan resmi dikutip pada Jumat (13/11).

Lantaran uji forensik ijazah Jokowi sudah dilakukan, jenderal bintang satu Polri itu menyatakan bahwa tidak perlu lagi dilakukan uji forensik ulang terhadap ijazah tersebut.

Mengingat objek tersebut sudah diuji keabsahannya dan hasil pengujiannya telah dituangkan dalam dokumen resmi.

”Dengan telah dilaksanakannya pengujian forensik, maka tidak diperlukan lagi pengujian forensik baru terhadap objek ijazah tersebut,” ucap Trunoyudo.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi akhirnya menunjukkan ijazah asli S1 miliknya. Momen itu terjadi dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) pada Kamis (5/11).

Kepada majelis hakim, Jokowi memohon izin agar diperkenankan menunjukkan ijazah dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut. Dia mengaku sudah berjanji menunjukkan ijazah tersebut.

”Karena saya sudah berjanji untuk menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan ijazah S1 saya,” kata dia di muka persidangan.

Setelah diizinkan oleh majelis hakim, Jokowi lantas berdiri dan membalikan badan ke arah pengunjung sidang. Dia kemudian menunjukkan satu per satu dokumen ijazah yang dia bawa.

Meski sudah dihadirkan dalam persidangan, pihak Roy Suryo meminta agar ijazah tersebut diuji ulang di muka persidangan.

Di sisi lain, Jokowi keberatan dengan hal itu karena ijazahnya sudah pernah diuji oleh Puslabfor Polri dalam proses hukum yang sudah berjalan.