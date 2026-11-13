Polri soal Permintaan Uji Ulang Ijazah Jokowi: Sudah Pernah Diuji Forensik

JawaPos.com – Mabes Polri menyatakan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang kini tengah diperkarakan tidak perlu lagi menjalani uji forensik, sebagaimana diminta oleh Roy Suryo.

Sebab, Puslabfor Polri sebelumnya sudah pernah melakukan uji forensik terhadap dokumen pendidikan tersebut.

“Telah dilakukan uji di Puslabfor Polri kemudian dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya secara prosedural, profesional, dan proporsional,” terang Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Jumat (13/11) sebagaimana dilansir dari Antara.

Trunoyudo mengatakan, hasil pengujian forensik terhadap ijazah Jokowi dapat dipergunakan untuk memberikan kepastian hukum dan demi keadilan.

Hasil uji forensik tersebut juga bagian dari kelengkapan berkas perkara penyidikan yang telah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU).

Sebelumnya, tim penasehat hukum Roy Suryo menyerahkan permohonan uji ulang dokumen fisik ijazah Jokowi kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Kuasa Hukum Roy Suryo, Refly Harun, menyebut pihaknya meminta agar ijazah asli Jokowi diuji secara forensik dan dibandingkan setidaknya dengan tiga ijazah lain yang terbit pada November 1985.

Ijazah itu sebelumnya sudah pernah diuji forensik oleh Bareskrim Polri bersama Puslabfor Polri pada Mei 2025.

Ijazah asli Jokowi diuji secara laboratoris dengan sampel pembanding berupa ijazah dari tiga rekan Jokowi pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pengujian itu meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tanda tangan dekan serta rektor kala itu.