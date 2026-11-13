Hubungan Jokowi-Prabowo dan Karir Politik Gibran Pasca Tinggalkan Kursi Wapres

JawaPos.com - Gibran Rakabuming Raka sudah menanggalkan jabatan wakil presiden (wapres). Pengunduran dirinya juga sudah diterima oleh Presiden Prabowo Subianto. Keputusan itu memantik pertanyaan, bagaimana karir politik Gibran dan seperti apa hubungan Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo setelah ini?

Usai menerima pengunduran diri Gibran, Prabowo memberikan keterangan kepada publik. Di antara keterangan itu, dia menyisipkan sejumlah keyakinan dan penegasan. Bahwa Gibran masih memiliki jalan panjang dan dirinya akan tetap mendukung putra sulung Jokowi tersebut.

”Saya yakin beliau akan berhasil dalam perjalanan karir dan pengabdian beliau selanjutnya. Saya sampaikan bahwa saya akan terus memberi dukungan, dan saya berdoa semoga beliau beserta keluarga senantiasa diberi kekuatan dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini,” ucap Prabowo.

Di sisi lain, Jokowi juga menyampaikan keterangan setelah putranya menanggalkan jabatan wapres yang sudah diisi oleh Gibran sejak Oktober 2024. Dia menyatakan bahwa pemerintahan di bawah kendali Presiden Prabowo harus tetap didukung, utamanya terkait dengan program yang pro rakyat.

”Kita tetap terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, terutama dalam program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak,” imbuh Jokowi.

Secara terpisah, Gibran menyatakan bahwa keputusan mundur sudah dipertimbangkan matang. Dia menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan dan memohon maaf untuk setiap harapan yang belum bisa diwujudkan.

”Sampai di sini saya ingin menutup satu bab perjalanan ini dengan rasa syukur. Hari ini mungkin satu bab dalam perjalanan saya akan berakhir, tetapi kecintaan saya kepada Indonesia tidak akan pernah berakhir. Saya akan selalu setia bersama masyarakat Indonesia, apapun kondisinya,” tutur Gibran.

Meski tampak tenang-tenang saja, analisis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menyatakan bahwa dinamika politik tersebut melahirkan jarak antara Jokowi dengan Prabowo. Menurut dia, hubungan kedua tokoh politik itu tidak akan sehangat dulu.

”Secara psikologis ada jarak, tak sehangat dahulu kala,” kata Adi saat diwawancarai ihwal keputusan mundurnya Gibran dan hubungan Jokowi dengan Prabowo.

Adi menyebut, keputusan mundur tersebut memang tidak terkait langsung dengan Prabowo. Dia menilai Gibran mundur karena desakan besar pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) berkaitan dengan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA miliknya.

Meski keputusan mundur sudah diambil, namun Adi melihat peluang Gibran untuk melanjutkan karir politik tetap terbuka lebar. Sebab, Gibran adalah salah seorang politisi yang masih sangat muda. Dia hanya perlu membenahi beberapa hal terkait dengan aturan administrasi di Indonesia.

”Gibran masih muda, belum 40 tahun. Tinggal merapikan hal-hal yang perlu untuk kompetisi politik. Misalnya ikut partai politik karena syarat maju pilpres harus diusung partai. Misalnya juga harus dipastikan ada ijazah yang betul-betul valid setara SMA. Baru kemudian bicara kerja politik meningkatkan elektabilitas,” ucap dia.

Hal yang sama disampaikan oleh Agung Baskoro dari Trias Politika. Dia menyebut, Gibran adalah salah seorang politisi muda di Indonesia. Dia juga punya bekal kekuatan politik besar jika ditarik pada simpul-simpul politik Jokowi yang berbasis di Solo.

”Politik bagi Mas Gibran masih terbuka, karena usianya masih muda, dan beliau punya calon rumah baru yang sering kali dikaitkan dengan keluarga Solo, Pak Jokowi,” imbuhnya.

Namun demikian. semua tetap bergantung pada Gibran. Apakah dia masih berminat melanjutkan aktivitas politiknya. Atau memilih jalan lain setelah menghadapi situasi yang kompleks dan sulit belakangan ini. Apalagi kondisi itu dinilai memberikan tekanan bisa kepada Gibran.

”Semua kembali ke Mas Gibran, apakah beliau masih tertarik berpolitik setelah menghadapi situasi yang kompleks dan memojokan beliau dari waktu ke waktu,” ujarnya.

Hal lain yang juga menjadi sorotan Agung adalah hubungan Jokowi dengan Prabowo. Menurut dia, persoalan yang muncul belakangan ini cukup berat bagi kedua poros politik tersebut. Walau punya hubungan yang relatif baik, namun dinamika politik belakangan ini menjadi ujian yang tidak mudah.