Raffi Tulis Pesan Haru untuk Gibran: Saya Bersyukur dan Bangga Pernah Berjuang Bersama Mas..

JawaPos.com - Utusan Khusus Presiden Indonesia bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad mengunggah foto dirinya bersama Gibran Rakabuming Raka dilengkapi dengan caption emosional, Kamis (12/11).

Kiriman tersebut ia unggah lewat akun media sosial Instagramnya di @raffinagita1717 sesaat usai mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI).

Pada caption unggahannya, pendiri PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk (RANS) itu menuliskan ada perasaan yang sulit untuk diungkapkan.

Tidak semua perjuangan terlihat, dan tidak semua pengorbanan dapat diceritakan, kata Raffi.

"Terima kasih, Bapak @gibran_rakabuming, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-14 atas segala ketulusan, pengabdian, dan perjuangan untuk Indonesia," ucap Raffi.

Suami dari Nagita Slavina itu pun menilai bahwa kebesaran seorang negarawan tidak hanya tecermin dari amanah yang diemban. Tetapi juga dari kebesaran hati, ketulusan mengabdi, dan kecintaannya kepada bangsa.

Di mata Raffi, sosok Gibran Rakabuming Raka bukan sekadar seorang pemimpin, tetapi juga sahabat, saudara dan teman seperjuangan yang akan selalu ia hormati.

Raffi pun berdoa agar Tuhan senantiasa memuliakan setiap niat baik Gibran dan menuntun langkahnya menuju takdir terbaik-Nya.

"Mas... saya bersyukur dan bangga pernah berjuang bersama Mas.. Ke manapun perjalanan membawa kita, persaudaraan dan doa baik saya akan selalu menyertai Mas"

"Karena amanah memiliki masanya, tetapi ketulusan pengabdian, persahabatan dan persaudaraan akan selalu memiliki tempat di hati.. Selamanya.."