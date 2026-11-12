Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Relawan Langsung Serukan Maju Pilpres 2029

JawaPos.com - Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Langkah politik ini langsung memicu gelombang kekecewaan sekaligus haru dari para relawan pendukung yang memadati area Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Kamis (12/11) malam.

Di tengah suasana perpisahan dengan staf dan relawan, para pendukung tak kuasa menahan air mata saat bersalaman langsung dengan Gibran.

Kendati merasa kecewa atas dinamika politik yang terjadi, para relawan justru bangkit dan menyerukan agar putra sulung Joko Widodo tersebut kembali maju pada kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mendatang.

Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, secara terbuka mengungkapkan pandangannya terkait pengunduran diri tersebut. Menurutnya, keputusan ini diambil di tengah konstelasi politik nasional yang luar biasa dan penuh tekanan dalam beberapa pekan terakhir.

Andi bahkan menyebut adanya indikasi penzaliman terhadap Gibran, termasuk sikap partai politik yang sebelumnya berada di barisan pendukung namun kini berbalik arah memberikan tekanan hingga berencana melakukan pemakzulan.

"Jadi memang, kalau kita melihat konstelasi politik yang begitu luar biasa dalam minggu-minggu ini, ya. Apa yang kita lihat ini, apa yang dikatakan penzaliman, benar adanya itu adalah penzaliman," ujar Andi di Istana Wakil Presiden, Kamis (12/11)

"Kalau kita lihat, ini semua seperti sudah di-setting dari MK, MA, PTUN, dan sebagainya. Dan kita melihat, semi keutuhan bangsa dan negara, ditempa oleh beliau, ditekan sana-sini, ditekan oleh partai pendukung yang ternyata mereka berbalik arah," tambahnya.

Sikap Legawa dan Seruan untuk 2029 Meski menyayangkan berbagai tekanan politik tersebut, Andi menegaskan bahwa Gibran memilih untuk menghormati proses hukum dan menunjukkan sikap legawa dalam menyikapi situasi ini demi keutuhan bangsa dan negara.

"Mas Gibran menghormati hukum penuh untuk itu. Apapun yang sudah diputuskan, beliau legawa untuk keluar dari istana Wakil Presiden," jelas Andi.

Menutup pernyataannya, Andi menyerukan kepada seluruh jaringan relawan di berbagai wilayah di Indonesia agar tidak mengendurkan dukungan.

Para pendukung memandang Gibran sebagai figur pemimpin masa depan dan berharap ia kembali bertarung pada Pilpres 2029.