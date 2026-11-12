Gibran Tegaskan Keputusannya Mundur dari Jabatan Wapres RI Bukan Didasari Polemik Ijazah

JawaPos.com - Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa keputusannya mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia bukan dilatarbelakangi dengan persoalan ijazah. Dia menyebut, langkah tersebut merupakan keputusan pribadi yang telah melalui pertimbangan panjang dan matang.

Gibran menyatakan telah memikirkan secara mendalam keputusan untuk mengakhiri masa jabatannya sebagai orang nomor dua di Republik Indonesia. Dia juga mengaku mengambil keputusan tersebut dengan kesadaran penuh serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.

"Oleh sebab itu, hari ini, 12 November 2026, setelah melalui pertimbangan panjang dan matang, dengan penuh kesadaran serta kecintaan yang mendalam pada seluruh rakyat Indonesia, saya menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan kembali mandat ini seutuhnya kepada rakyat," kata Gibran dalam unggahan video pada akun Instagram pribadinya, Kamis (12/11).

Dia menyadari, keputusan meninggalkan jabatan Wakil Presiden RI yang dilalui melalui proses demokrasi bukan perkara sederhana. Namun, ia meyakini langkah itu merupakan pilihan terbaik yang harus diambil.

"Ini bukan keputusan yang mudah, tapi ini adalah pilihan terbaik," tegasnya.

Gibran secara khusus membantah bahwa pengunduran dirinya berkaitan dengan polemik ijazah yang selama ini menjadi sorotan publik. Dia memastikan, keputusan tersebut murni berasal dari pertimbangan pribadinya.

"Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah," ujarnya.

Gibran juga memastikan seluruh dokumen pendidikan yang dimilikinya tersedia secara lengkap. Bahkan, dia menyebut dokumen tersebut telah diserahkan kepada pihak pengadilan untuk kepentingan proses hukum.

"Seluruh dokumen pendidikan saya ada, lengkap, dan sudah saya serahkan kepada pengadilan," cetusnya.

Melalui keputusan tersebut, Gibran berharap polemik serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari. Menurut dia, pembenahan sistem demokrasi dan administrasi pemerintahan menjadi hal penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat.

"Saya berharap ke depan tidak ada hal seperti ini lagi, karena demokrasi perlu ditata lebih baik," tuturnya.

Dia menambahkan, tata kelola administrasi pemerintahan juga perlu diperkuat agar mampu memberikan kepastian. Sebab, masa depan Indonesia tidak semata-mata ditentukan oleh sosok yang sedang memegang kekuasaan, tetapi juga kesiapan generasi penerus bangsa.

Gibran turut menepis anggapan bahwa pengunduran dirinya merupakan bentuk ketidakmampuan dalam menjalankan tugas sebagai wakil presiden. Sebaliknya, dia memandang langkah tersebut sebagai upaya agar roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik.

"Keputusan untuk berhenti ini juga bukan pernyataan sikap ketidaksanggupan, justru sebuah langkah besar yang harus saya tempuh untuk menjaga kesanggupan pemerintah sehingga dapat melangkah jauh ke depan dengan lebih tenang, lebih utuh, dan lebih fokus," paparnya.

Lebih lanjut, Gibran menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepadanya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf atas berbagai persoalan dan harapan masyarakat yang belum dapat dituntaskan selama menjalankan tugas sebagai wakil presiden.