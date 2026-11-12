Sufmi Dasco dan Pramono Anung Dinilai jadi Calon Paling Pas Pengganti

JawaPos.com - Di tengah dinamika politik nasional pasca pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden, bursa figur pengganti mulai menghangat.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, menilai sosok seperti Sufmi Dasco Ahmad dan Pramono Anung memiliki profil dan peluang besar untuk mengisi posisi tersebut demi meredam ketegangan antar elit politik.

Langkah mundurnya Gibran sebelumnya dikonfirmasi langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani usai menerima kedatangan Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11) pukul 11.17 WIB.

Langkah ini diambil Gibran sehari setelah ia menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma pada Rabu (11/11) pagi.

Menurut Adib, tantangan utama dalam memilih pengganti wakil presiden saat ini adalah figur yang mampu menjembatani pertarungan kepentingan antar-partai.

Pasalnya, stabilitas pemerintahan sangat bergantung pada sejauh mana sang wakil presiden bisa diterima oleh semua kubu di koalisi maupun oposisi.

"Pertarungan elit ini yang bermasalah selama ini. Jadi wakil presidennya adalah wakil presiden yang bisa diterima oleh semua elit politik terutama dalam koalisi," ujar Adib kepada JawaPos.com.

Ia menegaskan, aspek meredam gesekan elit menjadi fokus pokok agar stabilitas nasional terjaga dan fokus pemerintah tidak terpecah.

Adib menambahkan, figur pengganti juga harus memiliki kualitas teknokratis yang kuat.

Wapres baru dituntut mampu mengeksekusi visi pembangunan bersama presiden serta mengawal realisasi janji-janji kampanye secara terukur.

"Secara teknokratis dia memang punya visi yang bisa mengeksekusi bersama-sama dengan presiden. Janji-janji kampanye secara teknokratis bagaimana bisa dimudahkan, bisa diakselerasi, dibantu dengan para menteri itu bisa diselesaikan," jelasnya.

Kombinasi antara kemampuan komunikasi politik yang cair dan kapabilitas teknokratis dinilai mutlak agar roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dapat berjalan tanpa hambatan akibat friksi politik.

Rekam Jejak Dasco dan Pramono Anung

Berdasarkan analisis profil dan problem-solving, Adib memandang bahwa Sufmi Dasco Ahmad dan Pramono Anung memenuhi kriteria ideal tersebut.

Keduanya dinilai memiliki rekam jejak kepemimpinan yang teruji dalam meredam ketegangan maupun menyelesaikan persoalan strategis.

"Dasco dan Pramono Anung punya peluang besar. Terbukti mereka berdua punya jiwa yang bisa memecahkan persoalan. Dasco sudah terbukti jadi wakil ketua DPR, Pramono kerja senyap, DKI bisa dibereskan," urai Adib.

Ia juga mencatat bahwa latar belakang politik Pramono dari PDIP tidak menghalangi potensinya untuk diterima oleh berbagai spektrum partai politik, begitu pula dengan posisi strategis Dasco di parlemen.

Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri Menanggapi penyerahan surat pengunduran diri tersebut, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti dokumen resmi yang diserahkan oleh Gibran.

"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Muzani.