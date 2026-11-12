Megawati Ajak Warga Pilah Sampah dari Rumah, Ungkap Bisa Bernilai Ekonomi

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. (dok. PDIP)

JawaPos.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan pentingnya masyarakat memilah sampah dari rumah. Bahkan sampah rumah tangga bisa diolah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi.

Hal itu disampaikan Megawati dalam peresmian teba, Teba Modern, serta Waste Station dalam rangkaian Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 bertema Merawat Pertiwi di kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (12/11).

Presiden ke-5 RI ini menyampaikan, alam Indonesia harus dijaga karena menjadi sumber kehidupan. Dengan memilah sampah maka memberikan kontribusi kepada kebersihan lingkungan.

"Jika kita mencintai Bumi Pertiwi, mulailah dengan membersihkan sampah, mengolah sampah organik dan anorganik, serta memisahkan sampah anorganik yang bisa didaur ulang menjadi barang-barang yang bernilai ekonomis," ujar Megawati.

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Cara mengubah sampah daur ulang menjadi barang bernilai ekonomi itu dikenal sebagai ekonomi sirkular. Megawati juga memperkenalkan teba, yakni sarana pengolahan sampah organik seperti sisa dapur rumah tangga dan daun-daunan menjadi kompos.

Teba bisa dibuat dengan mudah di rumah, di lingkungan RT dan RW, atau di pekarangan. Ia mengaku membuat teba di kediamannya sejak lama. Ukuran paling kecil yang ia sarankan adalah 3 x 3 meter dengan kedalaman 3 meter.

"Setelah sampah mencapai ketinggian 1 meter, taburkan bubuk kapur setebal kurang lebih 10 sentimeter. Kemudian isi kembali dengan sampah organik dan seterusnya secara berulang hingga teba tersebut penuh," imbuhnya.

Teba tinggal dibiarkan selama dua minggu hingga sebulan. Setelah bentuknya mulai menghitam maka kompos siap dipakai.

Sebagai contoh, ia bercerita menanam pohon durian Musang King dari biji buah yang ia makan, dengan pot dari kaleng bekas. Cerita itu ia pakai untuk menjawab pertanyaan ibu-ibu yang khawatir pembuatan kompos butuh biaya tambahan. "Sebenarnya tidak. Biji-biji buah dari mana saja, jika di rumah, cukup kumpulkan saja," ujarnya.

Dengan memilah sampah juga akan membantu pemerintah dalam pengelolaan sampah. Dia sudah berbicara dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung soal skema hulu-hilir ini.

"Mudah-mudahan, jika dari hulunya, yaitu rumah tangga, kita sudah memilah sampah, maka seperti kata Pak Gubernur, tempat pembuangan akhir Bantar Gebang pada akhirnya hanya akan menerima sampah yang sudah dipilah," kata Megawati.

Menurut dia, manfaatnya besar, termasuk bagi kesejahteraan para pemulung. Ia pun menggambarkan pengelolaan sampah sebagai rantai yang menghubungkan rumah tangga, pemulung, pengolah, hingga pemerintah daerah.

Megawati menegaskan merawat lingkungan hidup adalah cermin sikap dan bekerjanya nilai-nilai kemanusiaan. Semangat itu, katanya, harus dibawa ke sekolah, lingkungan tetangga, kampus, kantor, pasar, dan ruang-ruang pertemuan.

"Setiap kegiatan bersama harus menunjukkan tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya," pungkasnya.