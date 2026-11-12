Rismon Sebut Putusan MA terkait Ijazah Gibran Diputus dalam 8 Jam: Putusan "Same Day"

JawaPos.com - Ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar, melontarkan kritik terhadap proses sengketa surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menyoroti cepatnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang dinilainya selesai dalam waktu sangat singkat pada hari yang sama.

Dalam analisisnya, Rismon mempertanyakan transparansi dan kecepatan pengambilan keputusan di tingkat kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Menurutnya, rentang waktu sejak berkas diterima hingga penunjukan hakim dan keluarnya putusan terlampau cepat untuk sebuah perkara hukum yang krusial.

"Hukum tata negara di Indonesia ini tidak berani mengoreksi Mahkamah Agung, apa itu putusan sameday. Putusan sameday," ujar Rismon di istana Wakil Presiden (Wapres), Jakarta Pusat, Kamis (12/11).

Ia bahkan membuat perbandingan analogis dengan proses pembuatan dodol tradisional di kampung halamannya.

"Saya analisis, kurang dari delapan jam. Di kampung saya, membuat dodol, itu delapan sampai 10 jam. Mahkamah Agung, berkas baru diterima, hakim baru ditunjuk, hari yang sama, hari Jumat, 30 Oktober 2026," tambahnya.

Rismon menilai, transparansi dalam proses pengambilan keputusan memiliki tingkatan yang sama dengan pentingnya amar putusan itu sendiri.

Pengalaman akademisnya selama puluhan tahun sebagai dosen juga menjadi dasar keraguannya terhadap kecepatan pemeriksaan berkas hukum yang kompleks.

"Saya ini dosen 22 tahun. Membaca skripsi tidak mungkin kita dalam menilai skripsi mahasiswa, tidak mungkin diselesaikan dalam 8 jam," tegasnya.

Duduk Perkara Putusan MA Kritik tersebut mengiringi publikasi lengkap putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang diunggah secara resmi dengan tanggal minutasi Selasa (10/11).

Perkara ini bermula dari permohonan kasasi yang diajukan oleh H.M. Subhan terkait pembatalan surat keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka, dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud sebagai pihak termohon.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Agung yang diketuai oleh Prof. Yulius bersama anggota Maftuf Effendi dan Heri Sugiharto, menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan korektif dan remidial untuk menghentikan pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan terencana.

MA berpendapat bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan dokumen seperti certificate of attendance academic records dan explanation of grades yang dinilai tidak membuktikan keberhasilan menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan.