Ketua MPR: Kursi Wapres Kosong Usai Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 

JawaPos.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengatakan, jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI kini mengalami kekosongan setelah pihaknya menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan tersebut disampaikan Muzani setelah menggelar Rapat Pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).

"Iya, sejak Pak Gibran menyatakan mundur, kosong," kata Muzani.

MPR RI akan segera mengambil langkah untuk menindaklanjuti pengunduran diri Gibran sekaligus memproses pengisian jabatan Wapres. Muzani mengatakan, lembaganya memiliki batas waktu paling lama 60 hari untuk menyiapkan pengganti Wapres definitif.

"Makanya kemudian MPR segera melakukan langkah-langkah secepatnya untuk segera mengisi posisi jabatan itu. MPR punya waktu selambat-lambatnya 60 hari," tegasnya.

Baca Juga:Berikut Isi Lengkap Surat Pengunduran Diri Gibran yang Diserahkan ke MPR

Sebagai bagian dari proses tersebut, lanjut Muzani, pihaknya akan menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Kamis siang.

Pertemuan itu diagendakan untuk melakukan konsultasi terkait pengisian jabatan Wapres yang kini mengalami kekosongan.