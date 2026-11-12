Yusril: Pencabutan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Konsekuensi Putusan MA

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, angkat bicara soal pencabutan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menjelaskan, pencabutan suket penyetaraan ijazah itu merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung (MA).

Pencabutan dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) setelah MA mengabulkan gugatan kasasi yang diajukan Subhan Palal.

Dengan Putusan itu, dokumen penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 2019 tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Keputusan pencabutan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026.

Keputusan itu ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 dan secara khusus mencabut Surat Keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

"Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Yusril melalui keterangan tertulis, Kamis (12/11).

Dia menegaskan, pencabutan tersebut bukan semata-mata kebijakan administratif kementerian.

Langkah itu merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban pejabat pemerintahan dalam mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Hal itu merujuk Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur kewajiban pelaksanaan putusan pengadilan.

Yusril menilai, tidak tersedia lagi jalur hukum untuk mempertahankan surat penyetaraan pendidikan tersebut melalui perkara yang telah diputus MA.

Dia menjelaskan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN) hanya diberikan kepada pihak penggugat.

"Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK. Karena itu, dalam perkara ini tidak ada lagi jalan hukum untuk mempertahankan surat keterangan yang sudah dibatalkan oleh MA," tegas Yusril.

Menurut dia, putusan MA tersebut mengubah kedudukan hukum dokumen penyetaraan pendidikan yang sebelumnya digunakan Gibran sebagai salah satu dokumen persyaratan pendidikan.

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Setelah dicabut, surat keterangan itu tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum untuk menyatakan penyetaraan pendidikan tersebut berlaku.

Yusril kemudian menyinggung kemungkinan konsekuensi konstitusional dari pembatalan penyetaraan ijazah tersebut terhadap posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Dia berpandangan, apabila persyaratan pendidikan dinilai tidak terpenuhi akibat pencabutan dokumen itu, maka persoalan mengenai keberlanjutan jabatan Wapres perlu dikaji berdasarkan ketentuan konstitusi.

"Kalau penyetaraan pendidikannya sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan," ujar Yusril.

Selain itu, Yusril turut menanggapi gugatan Denny Indrayana di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.

Dia memperkirakan, pencabutan dokumen tersebut berpotensi menimbulkan persoalan mengenai keberadaan objek sengketa dalam perkara yang sedang berjalan.

"Kalau objek sengketanya sudah dicabut, tentu akan timbul persoalan mengenai apa lagi yang akan diperiksa oleh majelis hakim. Dugaan saya, PTUN juga akan segera menghentikan pemeriksaan perkara tersebut karena objek sengketanya sudah tidak ada lagi," jelas Yusril.

Di tengah polemik tersebut, Yusril juga meluruskan anggapan bahwa dirinya memimpin tim khusus untuk menangani persoalan ijazah Gibran.

Dia menyatakan keterlibatannya sebatas menjalankan tugas sebagai Menko Kumham Imipas, terutama dalam mengoordinasikan persoalan hukum yang menjadi kewenangannya.