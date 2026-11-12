Kecam Aksi Respresif di UGM, PKB Minta Polri Segera Bebaskan Mahasiswa yang Tidak Anarkis

Situasi usai aksi 10 November 2026 sekitar UGM.(Radar Jogja).

JawaPos.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengecam tindakan respresif aparat penegak hukum yang terjadi di Kampus Universitas Gajah Mada (UGM) saat penanganan demo Hari Pahlawan Nasional pada 10 November 2026.

Wakil Ketua Harian DPP PKB, Gielbran Muhammad Noor meminta kepada Polri bekerja profesional dalam menangani perkara ini. Mahasiswa yang tidak terbukti melakukan tindakan anarkis harus segera dibebaskan.

"PKB juga mendesak agar aparat membebaskan masa aksi yang tidak terbukti melakukan tindakan anarkis dan rusuh," kata Gielbran kepada wartawan, Kamis (12/11).

PKB menilai, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara. Negara harus menghormati hak tersebut.

"Bagi kami, PKB, kebebasan mengutarakan aspirasi dan pendapat adalah sebuah anugerah yang harus dijaga dan dihargai oleh seluruh pihak, termasuk pemerintah, sesuai dengan amanah konstitusi kita," imbuhnya.

Sebagai mantan Ketua BEM KM UGM, Gielbran menyadari bagaimana kelompok mahasiswa begitu kritis kepada negara. Semangat seperti ini bahkan yang membawa Indonesia berhasil merdeka dari penjajah.

"Lantas, apa bedanya kondisi sekarang dengan sebelum kemerdakaan jika rakyat Indonesia masih saja diintimidasi ketika menyuarakan kebenaran?," ucap Gilbran.

Dia menilai, tindakan represif sebagai hama di ruang sipil dan akademis. Dampak buruknya bisa menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan kebebasan untuk mengembangkan pikiran.

Oleh karena itu, aksi mahasiswa perlu mendapat apresiasi. "Merekalah yang berhak untuk kita sebut sebagai pahlawan," pungkasnya.