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Penulis: Muhammad Ridwan
Kamis, 12 November 2026 | 20.24 WIB

Ketua MPR: Prabowo Punya Waktu 14 Hari Kerja untuk Serahkan Dua Nama Pengganti Gibran 

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Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Ketua MPR RI Ahmad Muzan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memiliki kesempatan 14 hari kerja untuk menyerahkan dua nama pengganti Wakil Presiden (Wapres) RI ke MPR RI. Hal ini setelah Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil kepala negara.

"Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).

Setelah nama disodorkan, MPR memiliki batas waktu paling lama 60 hari kerja untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif sebagai pengganti Gibran. Tenggat waktu tersebut menjadi acuan bagi MPR dalam memproses pengunduran diri orang nomor dua di Indonesia itu.

"Kita, menurut konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran," ucap Muzani.

Muzani menjelaskan, pimpinan MPR akan terlebih dahulu menggelar rapat pimpinan untuk membahas tindak lanjut surat pengunduran diri tersebut. Setelah itu, MPR akan mengadakan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut, sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya," jelasnya.

Proses pergantian Wakil Presiden (Wapres) itu dilakukan setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan secara resmi surat pengunduran diri ke Pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11). Gibran menyerahkan secara langsung surat pengunduran diri tersebut kepada Pimpinan MPR.

Editor: Kuswandi
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