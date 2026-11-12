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Penulis: Ryandi Zahdomo
Kamis, 12 November 2026 | 19.58 WIB

Usai Gibran Mundur Jadi Wapres, Jokowi Ngaku Tetap Dukung Prabowo

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa dirinya dan keluarga tetap mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meski Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI, Kamis (12/11).

Berbicara di Solo, Jawa Tengah, Jokowi menilai keputusan putranya mundur dari kursi RI-2 merupakan bagian dari dinamika politik yang lumrah.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi menyusul kedatangan Gibran ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari yang sama untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya.

Jokowi mengingatkan bahwa setiap amanah kekuasaan memiliki sifat yang tidak abadi.

"Ya, dalam jabatan politik itu pasti ada dinamika politik. Itu biasa. Itu biasa. Jadi saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara. Jabatan itu adalah sementara," ujar Jokowi di Solo, Kamis (12/11).

Komitmen Kawal Program Strategis Nasional

Terkait arah sikap politik pasca pengunduran diri Gibran, Jokowi memastikan tidak ada perubahan dukungan terhadap kabinet yang sedang berjalan.

Fokus utama dukungan diarahkan secara khusus pada berbagai program strategis pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas.

"Dan kita tetap terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, terutama dalam program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak," tambahnya.

Kronologi Penyerahan Surat Pengunduran Diri di Senayan

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11) sekitar pukul 11.17 WIB. 

Mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah, ia hadir didampingi dua orang pengawal untuk menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi kepada lembaga negara terkait.

Kedatangan Gibran di Gedung Nusantara III tersebut disambut langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. 

Langkah ini diambil Gibran sehari setelah dirinya menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (11/11) pagi.

"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Muzani. 

Muzani menjelaskan, Gibran meminta agar MPR segera menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut.

Menyikapi permintaan itu, pimpinan MPR akan menggelar rapat untuk membahas tahapan yang harus dilakukan sesuai ketentuan konstitusi.

"Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut," ujarnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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