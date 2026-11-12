MPR Mulai Proses Pengunduran Diri Gibran, Tenggat 60 Hari Sampai Wapres Definitif

JawaPos.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai menindaklanjuti surat pengunduran diri Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Pimpinan MPR akan segera menggelar rapat untuk membahas langkah-langkah konstitusional setelah menerima surat pengunduran diri tersebut.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, konstitusi memberikan batas waktu paling lama 60 hari kerja untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif sebagai pengganti Gibran. Tenggat waktu tersebut menjadi acuan bagi MPR dalam memproses pengunduran diri orang nomor dua di Indonesia itu.

"Kita, menurut konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).

Muzani menjelaskan, pimpinan MPR akan terlebih dahulu menggelar rapat pimpinan untuk membahas tindak lanjut surat pengunduran diri tersebut. Setelah itu, MPR akan mengadakan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut, sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya," jelasnya.

Dalam waktu 60 hari kerja tersebut, lanjut Muzani, Presiden Prabowo Subianto memiliki batas waktu 14 hari kerja untuk menyerahkan dua nama pengganti Wakil Presiden.

"Batas waktu dari presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari," ucapnya.

Lebih lanjut, Muzani mengungkapkan dalam pertemuan dengan pimpinan MPR, Gibran tidak menyampaikan banyak hal. Kedatangannya hanya menyerahkan surat pengunduran diri sekaligus meminta agar proses administrasinya segera ditindaklanjuti oleh MPR.