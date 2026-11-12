Respons Jokowi Usai Gibran Mundur dari Jabatan Wakil Presiden: Dinamika Politik Biasa

JawaPos.com - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara menanggapi langkah Gibran Rakabuming Raka yang resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.

Jokowi menilai ini merupakan bagian dari dinamika biasa dalam panggung politik dan merupakan suatu hal yang lumrah.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi menyusul kedatangan Gibran ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11).

Jokowi mengingatkan bahwa setiap jabatan hanya bersifat sementara.

"Ya, dalam jabatan politik itu pasti ada dinamika politik. Itu biasa. Itu biasa. Jadi saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara. Jabatan itu adalah sementara," ujar Jokowi di Solo, Kamis (12/11).

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan komitmen keluarganya untuk terus mengawal dan memberikan dukungan penuh terhadap jalannya pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Fokus utama dukungan tersebut diarahkan pada berbagai program strategis yang berpihak langsung kepada kepentingan rakyat banyak.

"Dan kita tetap terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, terutama dalam program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak," tambahnya.

Proses Penyerahan Surat di Kompleks Parlemen

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka terpantau tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.17 WIB. Mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah serta didampingi dua orang pengawal, kehadirannya bertujuan untuk menyerahkan langsung surat pengunduran diri kepada lembaga negara terkait. Kedatangan Gibran di Gedung Nusantara III disambut langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani.