Gibran Tiba di Gedung MPR/DPR Serahkan Surat Pengunduran Diri sebagai Wapres

JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.17 WIB.

Kehadiran Gibran di Kompleks Parlemen tersebut bertujuan untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Penyerahan surat itu menjadi bagian dari proses penyampaian pengunduran diri kepada lembaga negara terkait.

Kedatangan Gibran di gedung parlemen disambut langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

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Pantauan JawaPos.com, Gibran terlihat memasuki lobi Gedung Nusantara III dengan mengenakan jas hitam, kemeja putih, serta dasi berwarna merah. Dalam kesempatan itu, dia hanya didampingi dua orang pengawal.

Penyerahan surat pengunduran diri itu disampaikan setelah Gibran memutuskan pengunduran dirinya dengan menyerahkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (11/11) pagi.

"Jam 11.00 Gibran menyerahkan pengunduran diri katanya," ucap Habiburokhman di sela-sela rapat kerja (raker) dengan Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).

Sebelumnya, Kabar mundurnya Gibran dari jabatan Wapres RI juga tidak dibantah oleh Wakil Ketua Umum PSI Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron.

"Per malam ini, Mas Gibran masih Wapres," ucap Bro Ron saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (11/11) malam.

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Bro Ron mengungkapkan, rencananya Gibran bakal ke MPR RI, pada Kamis (12/11) hari ini. Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait rencana kedatangan Gibran ke MPR.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Gibran dikabarkan bakal menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR RI, bertepatan sidang paripurna, pada hari ini.