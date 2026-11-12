Dinamika Politik Nasional Memanas, Budiman Ajak Tokoh Agama Bersatu Entaskan Kemiskinan

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko. (dok, Jawa Pos/Hanung)

JawaPos.com - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko meminta kepada para tokoh agama agar bersatu melawan kemiskinan. Terlebih kondisi dinamika politik nasional sedang memanas.

Belum tuntas kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya, kini tersiar kabar bahwa Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden.

Atas dasar itu, Budiman mengakan para tokoh agama agar bersatu. Hal ini disuarakan dalam Doa Bersama menjaga kerukunan Bangsa di Pondok Pesantren Al Washilah, Kembangan Utara, Jakarta Barat. Acara ini diikuti ribuan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari santri, umat lintas agama, hingga masyarakat sekitar pesantren. Perwakilan enam agama, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Sejumlah tokoh yang menghadiri acara tersebut di antaranya Gus Billy Wahid, cicit pendiri Nahdlatul Ulama (NU); Ketua Umum Forum Masyarakat untuk Indonesia Emas (Formas), Johanes Handojo Budisedjati; Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jakarta Barat, Saumun Hasan; Kasie Suban Kesbangpol Jakarta Barat, Indra, serta jajaran Forkopimko Jakarta Barat.

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Budiman menyampaikan, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga dapat memicu kerentanan sosial dan mengancam persatuan bangsa.

“Kami sudah lakukan hal-hal yang duniawi: bekerja, berpikir, belajar, bersatu. Sekarang saatnya mengupayakan meminta kepada Tuhan agar meridhoi persatuan dan upaya bangsa Indonesia menjadi negara yang maju, adil, tanpa kemiskinan, dan tanpa ketimpangan sosial,” kata dia.

Menurutnya, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, seluruh persoalan yang muncul harus diselesaikan sesuai jalur konstitusi.

Keterlibatan tokoh lintas agama dibutuhkan dalam pengentasan kemiskinan. Mereka dianggap memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, sehingga dapat membantu kelancaran program pemerintah.

“Fokusnya adalah perdamaian dan persatuan antar-tokoh agama melawan kemiskinan dan kebodohan. Untuk melawan kemiskinan dan kebodohan, kita harus bersatu, menjaga konstitusi, menjaga kepemimpinan yang sah, tidak mudah diadu domba, dan mau berbagi antar-sesama,” ujar Budiman.

Senada dengan Budiman, Ketua Umum GERTAAK, Cecep Supriyanto mengatakan akan terus memperluas jaringan solidaritas lintas agama. Upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat kerukunan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan sosial mengawal pemerintah dalam memberantas korupsi dan pengentasan kemiskinan.

“Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, jangan sampai perbedaan itu dimanfaatkan untuk memecah belah anak bangsa. Kita harus menjaga persaudaraan dan persatuan Indonesia,” ujar Cecep.

Menurutnya, ketiga persoalan tersebut jauh lebih layak menjadi musuh bersama dibandingkan menjadikan perbedaan agama, suku, maupun pilihan politik sebagai sumber pertentangan.

“Jangan sampai kita sibuk bertikai satu sama lain, sementara kemiskinan masih menjadi persoalan besar bangsa ini. Musuh kita bukan sesama anak bangsa, melainkan kemiskinan, kebodohan, dan korupsi,” pungkasnya.